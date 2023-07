BMW XM is nu een stukje minder rood

BMW XM Label Red was wellicht toch een tikkeltje te rood. Of hoe zit het?

Wanneer je het hebt over de BMW XM, heb je het vaak over de grenzen opzoeken. En dat is dan de standaard XM, als het nog een beetje heftiger mag heb je echt een gruwelijke SUV (mag je op beide manieren opvatten). Dan krijg je namelijk de Label Red waar de S68 V8 met hybridepower opgevoerd wordt naar 748 pk.

Label Red

En om te laten zien dat jij de dikste XM wilde heeft dat Label Red ook nog een reden om zo te heten. Bij de Label Red worden namelijk vele accenten rood geverfd. De lijn die van de voorspatborden helemaal naar de D-stijl gaat, rondom de nieren en zelfs in de velgen. Op de XM 50e met zescilinder en de ‘normale’ XM kan je dit uitvoeren in goud of zwart, maar rood is enkel uitbesteed aan de Label Red.

En dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, want desgewenst kan dit allemaal zwart gespoten worden op de BMW XM Label Red. En dan heb je dus een auto met de kleur rood in de naam die op geen enkele manier rood is. BMW legt dit aan banden, tenminste, gedeeltelijk.

BMW XM Label

Op meerdere configuratoren, waaronder de Duitse en Amerikaanse, is de upgrade nu versimpeld qua naam. Daar heet de BMW XM Label Red nu officieel BMW XM Label. Maar echt consequent is het niet, want op de Nederlandse configurator en een paar anderen heet ‘ie nog gewoon Label Red. Desgevraagd door CarBuzz reageerde BMW op een manier dat het vraagteken enkel nog verder onderstreept: “de naam is niet perse veranderd, BMW gebruikt de naam ‘XM Label’ in verschillende communicaties.”

Label Black?

Waar de BMW XM Label Red voor bombarie kon zorgen dankzij zijn 748 pk, zou er volgens eerdere gelekte documenten ook nog een BMW XM Label Black komen. En dat maakt de verwarring helemaal compleet, want daar is het akelig stil rondom. Met de XM 50e als instapper, XM als middenmoot en XM Label (Red) als range-topper, is er eigenlijk niet echt ruimte voor een Label Black, helemaal als je de Label Red én de normale XM ook zwart kan lakken. Wellicht is de verandering naar ‘Label’ een manier om de Label Black te integreren in het topmodel.

Enfin, in sommige markten heet de BMW XM dus nu simpelweg label, in andere markten weer niet. En waarom is BMW niet duidelijk over. Geeft niet, zo lang mensen de grote, eventueel rode, mastodont maar kopen.