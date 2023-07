Kwalificatie Formule 1: GP van België 2023

Een zoals gebruikelijk kletsnat Spa-Francorchamps moet vandaag bepalen in welke volgorde de GP van België start: dit is de kwalificatie voor zondag!

Nou is het seizoen raar qua weer, maar Spa heeft er een handje van om een nogal natte baan te zijn. Dat betekent vaak niet veel goeds. Niet alleen maakt het races zoals de GP van België in 2021 een grote anticlimax, wanneer er wél besloten wordt om te racen kan het levensgevaarlijk zijn. De dood van Dilano van ’t Hoff maakte dat op de meest pijnlijke manier mogelijk duidelijk.

Kwalificatie GP België 2023

Niet geheel verrassend dat het vandaag maar over één ding gaat: regen. Want ja, het is weer eens lekker nat in Spa. Dat zorgt ervoor dat de kwalificatie een beetje vertraagd wordt en tien minuten later start. Maar het moet gezegd worden, vooral de baan is nat. Met de Intermediate (groene) banden kunnen de coureurs alsnog de baan op.

Q1

Een teen in het water dippen wordt zo wel heel serieus. Nog lang niet alle coureurs duiken de baan op en wie dat wel doen houden het eerst even rustig. De eerste tijden zitten dus ver boven de 2:00 bieden en dus is er ruimte om te verbeteren. Bovendien raakt ook bijvoorbeeld Magnussen zijn eerste tijd kwijt aan track limits. De eerste Verstappen-tijd komt onder die van Russell terecht, waardoor Max in een Mercedes-sandwich belandt.

Piastri lijkt de vaart erin te hebben, maar is dan ook al langer op de baan. Hij pakt de eerste snelste tijd. Dat betekent nog niet zo veel, in Q1 en Q2 is vooral niet laatste worden belangrijk. Over McLarens gesproken: Norris breekt even uit en stuurt ‘m in de grindbak. Hij kan weer terug de baan op maar heeft potentieel schade en zijn tijd wordt verwijderd vanwege track limits. Tsja, daar kun je niks tegenin brengen.

Sainz, Verstappen en Alonso pakken snelle tijden terwijl Q1 langzaam ten einde komt. De baan wordt droger en droger, al dreigt een nieuwe bui. Terwijl de laatste tijden binnen sijpelen lijkt het zeker dat we afscheid nemen van de Williamsen, Hulkenberg, Ricciardo en Zhou. Dat terwijl Leclerc de snelste tijd pakt en Verstappen en Hamilton aansluiten bij de top. Sainz, Alonso en Piastri zorgen ervoor dat Perez op plek 7 belandt.

Q2

Bij het begin van Q2 is er zowaar een zonnetje aan de hemel te zien. Toch rijdt iedereen nog op Intermediates, want de baan is nog lekker vochtig. Dat zorgt ervoor dat er wederom eerst voorzichtig polshoogte genomen wordt voordat er geknald kan worden. De eerste tijden van Hamilton en Russell met zo’n 1:58 tonen vooruitgang ten opzichte van Q1 en Bottas, Magnussen en daarna Piastri zetten echt snelle tijden neer. Ook Ocon heeft al lekker zitten blazen om een tweede tijd neer te zetten.

Perez en Leclerc zetten echter al vrij snel de snelste tijden neer en daarna zet Verstappen zichzelf weer aan top. Grappig genoeg zakken de initieel vrij snelle Mercedes-tijden nu naar in de eliminatiezone, dus die moeten nu nog sneller gaan. Met zes minuten op de klok is het dan echt tijd: vele auto’s gaan de pits in om over te stappen op slicks, zachte (rode) banden in dit geval.

En daar was het wel tijd voor, want zo worden er ineens 1:54’s gereden. Dat concludeert ook de sessie, waar elke coureur echt het onderste uit de kan haalt. Dat maakt de eliminatiezone spannend, want Max heeft een uiterst matige laatste ronde en eindigt op plek 10! Leclerc stuurt zijn auto nog even naar de tweede plek en Tsunoda, Gasly, Magnussen, Bottas en Ocon moeten na Q2 de sessie verlaten.

Q3

Gelukkig is er geen nieuwe regen meer gevallen, dus de slicks kunnen onder de auto’s blijven. Vervolgens is het tijd om weer lekker te knallen. Leclerc lijkt al gelijk de favoriet te zijn, maar nadat iedereen één rondetijd kan klokken duikt iedereen weer de pits in. Dat zorgt ervoor dat er eigenlijk nog maar tijd is voor één vliegende ronde. Met 0 seconden op de klok is het dus weer een kwestie van kijken wie waar terecht kan komen.

Leclerc pakt een bloedsnelle tijd en dus zijn alle ogen gericht op Verstappen om te zien of hij toch pole kan pakken. De McLarens met Piastri aan kop kunnen in ieder geval geen vuist maken tegen de Ferrari’s. Alonso ook niet, maar Verstappen wel. Leclerc op twee, Perez op drie en Hamilton op vier. Sainz, Piastri, Norris, Russell, Alonso en Stroll maken de top 10 af.

Let wel: daardoor is de winnaar van de kwalificatie voor de GP van België dus Charles Leclerc. Max Verstappen heeft namelijk een nieuwe versnellingsbak en die vervangen kost vijf plaatsen gridstraf. De vijfde plek was dus het maximaal haalbare voor Verstappen en dat is ‘m wel gelukt. De officiële top vijf kent dus Leclerc, Perez, Hamilton en Sainz aan de top.