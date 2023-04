BMW XM Label Red is de krachtigste BMW ooit

BMW kondigt de topversie van de XM genaamd Label Red aan, waardoor de BMW M SUV nu écht overduidelijk de krachtigste BMW ooit is.

De BMW XM is een auto van superlatieven. De grootste, de zwaarste, de controversieelste en de enige, wanneer het gaat om het zijn van een uniek M-model. Daar is nu nog een overtreffende trap bij: de aller-allerkrachtigste. Dit is de BMW XM Label Red.

BMW XM Label Red

De basis is bekend als de vorig jaar onthulde BMW XM. Toen onthulde BMW hem in zijn ‘basisvorm’. Ja, dat is een wat vreemde term als je het hebt over een 653 pk sterke super-SUV met een dikke V8. Toen al werd duidelijk dat er een topversie zou komen en dat is de nieuweling van vandaag.

PHEV

Om nog even in vogelvlucht de XM met je door te nemen: dit is het ultieme M-model als het aan BMW ligt. Het is de enige auto die M GmbH levert die je niet als reguliere BMW kunt krijgen. Verwacht dus geen xDrive35i-versie van de XM: zoals gezegd heeft de basisversie al een PHEV V8 met gecombineerd 653 pk.

De Label Red heeft exact dezelfde benzinemotor. Dat betekent de nieuwste telg van de V8-familie met code S68B44. Voor de Label Red wordt de elektromotor met zo’n 70 extra pk en 200 extra Newtonmeters opgevoerd om tot 748 pk en 1.000 Nm.

Prestaties

748 pk is natuurlijk heel wat, maar bedenk wel dat de BMW XM bij de lijst van zwaarste auto’s ter wereld hoort met zo’n 2,7 ton. Desalniettemin kun je naar 100 km/u katapulteren in 3,8 seconden. Uiteraard houdt de koek elektronisch op bij 250 km/u, maar met het M Drivers Pack wordt dit 290 km/u. Middels actieve demping en een gespecialiseerd M-onderstel zou de auto in theorie een bocht kunnen nemen, in de praktijk denken we dat daar vooral de M-sport remmerij het werk moet doen.

Zoals gezegd is ook de BMW XM Label Red een PHEV. Middels een stekker kun je het 25,7 kWh grote accupakket opladen en zo’n 83 km ver komen op puur elektrisch rijbereik. Je kan 140 km/u rijden op enkel de elektromotor.

Uiterlijk

Bij een auto als de BMW XM kunnen we het uiterlijk niet onbesproken laten. De BMW XM Label Red doet zijn naam eer aan. De auto debuteert in het matzwart met de nieuwe optie voor het uiterlijk: rode details. Dit om de Label Red te onderscheiden van het XM-gepeupel dat slechts opteerde voor de 653 pk-versie, die zwart en goud als accenten konden kiezen. De rode accenten zijn aardig “in your face”, want het zijn er nogal wat. Rondom de gigantische nieren, de hele zijkant en zelfs de wielen.

Interieur

En de accentkleur in het interieur van de BMW XM Label Red? Groen, natuurlijk! Zonder dollen, ook hier speelt rood een grote rol. Van de half-rode stoelen tot de stiksels en het dashboard: je hoeft je niet af te vragen waarom Label Red de gekozen naam was.

Gelimiteerd

Je moet er overigens wel snel bij zijn: BMW bouwt 500 exemplaren van de XM Label Red. Deze worden allemaal genummerd. Da’s wel bijzonder, want dat zou dus betekenen dat je na deze 500 stuks als potentiële koper aangewezen bent op de ‘basisversie’ met 653 pk (we kunnen niet genoeg benadrukken hoe bizar dat klinkt). Wat de XM moet gaan kosten in zijn topversie Label Red, is nog niet bekend.