BMW bewaart de leukste Z4 M40i voor het laatst

Ken je dat, bij het avondeten het lekkerste gedeelte voor het laatst bewaren? Dat doet BMW met de topversie van de Z4.

Hoe zit een perfecte roadster in elkaar? Laten we eens beginnen met het makkelijkste: het is een cabriolet. Voor de buitenmaten is het vaak het fijnst als je de achterbank gewoon achterwege laat en de buitendimensies klein houdt. Motor achterin mag, maar vaak is de motor voorin ook prima. Aandrijving wil je het liefst wel achter en de kracht van een beetje lichtgewicht sportauto is dat de motor klein en simpel is.

BMW Z4

Dat laatste maakt de BMW Z4 in al zijn hoedanigheden wel een vreemde eend in de bijt. Want de topversies waren pertinent aardige krachtbronnen voor wat bedoeld is als een kleine roadster. De nieuwste Z4 is niet anders: ook al is er geen rasechte M, de M40i is the next best thing. Met de bekende B58 zescilinder heb je dan toch 340 pk onder de kap. Toch ontbreekt er nog één ding wat een roadster leuk maakt: een handbak.

Excuses

Je kunt wel een handbak krijgen voor je BMW Z4, maar dan ben je aangewezen op de versies met viercilinder. Die zijn prima, maar de combinatie topversie en handbak is ons te allen tijde door de neus geboord. Het lijkt erop dat de combinatie van de B58-motor met handbak de lastige ingreep is, maar BMW is daar nu wel al hun smoesjes voor kwijt.

Platformgenoot Toyota GR Supra is er namelijk uiteindelijk tóch met handbak in de topmotor gekomen! Wel als beperkte editie, maar dat mag de pret niet drukken. Belangrijk is wel: het is mogelijk. Dat zou BMW ook perspectief kunnen bieden voor een BMW Z4 M40i met handbak. Er is nog niks bevestigd, maar BMW zou de mogelijkheden aan het ontdekken zijn.

Uitzwaaimodel

Dat meldt het altijd goed geïnformeerde BMWBlog. Ergens is het ook wel logisch: alle techniek is aanwezig. Bovendien hangt er een grote donderwolk boven het hele concept van de BMW Z4 en de nog maar weinig concurrenten van het apparaat. Anno 2023 wordt zoiets natuurlijk gevierd met een leuke uitzwaaiversie. Het liefst met een leuke prijstoename er overheen en een gelimiteerde oplage, dan pak je er nog wat winst mee ook. Een uitzwaaiversie van de BMW Z4 met handbak is dus zeker niet onmogelijk.

BMWBlog noemt de komst van een BMW Z4 M40i met handbak dan ook ‘logisch’. Want dat is het ook, toch? Het Z-hoofdstuk afsluiten met een rasechte klap op de vuurpijl.