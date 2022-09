Officieel: 748 pk BMW XM komt de boel opschudden

Geëlektrificeerde kanonnen van BMW M. De BMW XM is officieel en de eerste in dit segment.

Ook BMW M gaat aan de elektrificatie. We hebben het dan niet over die halfbloedjes, zoals de BMW i4 M50, maar de volbloed BMW M modellen. De BMW XM is de eerste geëlektrificeerde auto van BMW M. De Duitsers pakken groots uit.

BMW XM is officieel excentriek

Zoals wel vaker met moderne modellen van het merk draait het om choqueren. BMW weet de aandacht te grijpen met het nogal uitgesproken uiterlijk van de XM. Gelukkig verdwijnt ‘ie heel snel uit beeld als het gas wordt ingetrapt. Want snel is deze SUV wel. Daarover later meer.

De BMW staat bol van excentrieke kenmerken. Zo is het logo nergens achterop de auto te vinden. BMW heeft het logo namelijk verwerkt in de achterruit. En wat te denken van die aparte vormgegeven uitlaten. Nee, bij BMW M laten ze niets aan het toeval over.

Pk’s vliegen je om de oren

De plug-in hybride combineert een geblazen 4.4-liter V8 met een elektromotor. De achtpitter is goed voor 489 pk, de elektromotor is 197 pk sterk. Het systeemvermogen is een schofterige 653 pk en 800 Nm koppel. Eigenlijk is het niet heel indrukwekkend wat BMW M laat zien. Mercedes-AMG weet met een dergelijke gecombineerde aandrijflijn meer dan 800 pk te leveren. Kijk maar naar de AMG GT 4 Door 63 E-Performance. In een later stadium volgt er een nog krachtigere variant. Dat is officieel de BMW XM LABEL RED. Dit topmodel krijgt 748 pk en 1.000 Nm koppel. Ik moet nu opeens denken aan Johnnie Walker..

Elke BMW XM komt met een M Steptronic met acht verzetten. Er zijn drie rijmodi. M HYBRID, waarbij de auto schakelt tussen elektrisch en rijden op de verbrandingsmotor. ELECTRIC, waarbij puur elektrisch wordt gereden. En als derde heb je eCONTROL. In deze modus regenereert de XM zoveel mogelijk energie om de 25,7 kWh grote accu vol te krijgen. BMW zegt dat je tussen de 82 en 88 kilometer volledig elektrisch kunt rijden met deze PHEV. Opladen gaat met een snelheid van 7,4 kW.

Acceleratiecijfers

De BMW XM met 653 pk accelereert in 4,3 seconden naar 100 km/u. Acceleratiecijfers van de nog krachtigere XM LABEL RED zijn niet vrijgegeven. De XM sprint in 14,3 seconden naar de 200. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Vink je het M Drivers Package aan dan mag je 270 km/u van BMW.

50 jaar M

Hoewel we liever een lage sportauto hadden gezien, omschrijft BMW de XM als een ‘hoogtepunt’ van 50 jaar M. Tja, het is maar de vraag hoeveel mensen het daadwerkelijk eens zullen zijn met de woorden van de Duitse autofabrikant.

Productie- en verkoopstart

De BMW XM rolt per december 2022 van de band in Spartanburg in de Verenigde Staten. Weet je ook meteen waar de focus ligt voor de klanten. Voor Europa is dit ding veel te groot en lomp. In Amerika past de SUV veel beter. BMW zegt dat zelf ook. De VS, China en het Midden-Oosten zijn de belangrijkste markten voor de XM.

De verkoopstart is in het begin van 2023. Wil je de LABEL RED moet je langer geduld hebben. De introductie van het topmodel is pas in de herfst van 2023.