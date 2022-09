Opel Astra GSe: 225 pk en een dikke body

Opel komt met een nieuw topmodel en het is de Astra GSe met 225 pk.

We schreven er al eerder over: Opel introduceert de afkorting opnieuw. Vroeger prijkte de drie letters op sportieve Opel-modellen, nu krijgt het een andere betekenis. Waar het in vervlogen tijden op de Opel Commodore GS/E of Monza GSE stond, herleefd het nu op een andere manier. Opel gaat natuurlijk ook elektrisch -het heeft de ambitie om in 2028 alleen maar elektrische auto’s te leveren- en daarom heet het nu ‘Grand Sport electric’.

Opel Astra GSe

Het zal voor een nieuw submerk binnen het concern staan, dit voor de sportievere modellen die (gedeeltelijk) elektrisch aangedreven zijn. De eerste zijn de Opel Astra GSe en Astra Sports Tourer GSe. De twee plug-in hybride Astra’s zullen de toppers worden in de modellen-lijn. Ze zullen een systeemvermogen krijgen van 165 kW (225 pk). Het maximumkoppel is 360 Nm. De aandrijflijn kennen we onder andere al van de Peugeot 308 GT Hybrid 225, nieuw is het dus niet. Over de acceleratie of het aantal kilometers dat je met de Opel kan rijden is nog niks bekend. Echter, dit zal soortgelijk zijn met Peugeot. Met deze auto kan je bijvoorbeeld volledig elektrisch rijden tot 60 km.

De letters GSe pronken op de achterkant van de auto’s, zodat iedereen weet in wat voor auto je rijdt. De besturing, de remmen en de vering zijn hiervoor aangepast. De dempers zijn bijvoorbeeld voorzien van Frequency Selective Damping. Reken maar dat je op verjaardagen indruk maakt. Als vervolgens de gasten gaan vragen wat dit betekent is het een ander verhaal. Want leg dat maar eens uit..

Met deze techniek moeten de dempers kunnen reageren onder verschillende omstandigheden. Tijdens normaal rijgedrag, maar bijvoorbeeld ook als je eens met een wat vlotter tempo door de bocht gaat.

Een GSe herkennen is niet heel moeilijk, Opel heeft er echt wel wat leuks van gemaakt. Dit doet Opel bijvoorbeeld met een ander design 18-inch velgen. Deze komen je wellicht bekend voor, ze komen namelijk van de Opel Manta GSe. Tevens zijn de stationwagen en de sedan tien millimeter lager.

Natuurlijk is het interieur ook aangepakt. De stoelen zijn exclusief voor de GSe-modellen en voorzien van alcantara.

Opel heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de Astra GSe op de markt verschijnt. Ook zijn de prijzen nog niet duidelijk. Binnenkort horen we daar ongetwijfeld meer over.