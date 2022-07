Zo weinig gaat er veranderen bij de nieuwe BMW Z4

BMW plant een kleine facelift (LCI) voor de Z4. We weten er steeds meer over en daardoor eigenlijk steeds minder – deze facelift gaat heel minimaal worden.

Met de transitie naar elektrisch hoor je bij elke autofabrikant dezelfde verhalen: we moeten kijken naar wat geld in het laatje brengt. Kleine, laag-volumemodellen die er alleen zijn om leuk te zijn, die zitten steeds meer in het verdomhoekje. Ook BMW lijkt niet echt meer de nadruk te leggen op de Z4 (G29) die het nog dapper vol houdt.

BMW Z4 (G29) LCI

Eigenlijk is de BMW Z4 één van de leukste auto’s uit het BMW-gamma, maar het is ook duidelijk de outsider. Nu lijkt het ook alsof BMW geen zin heeft om de Z4 nog verder te verbeteren. Er komt namelijk een facelift aan voor de roadster en daar duikt steeds meer informatie over op. Daardoor weten we echter nog steeds niks, want het gros van de informatie is ‘dit verandert er niet.’

Weinig veranderingen

Dankzij recente spyshots weten we in ieder geval dat de styling van de BMW Z4 bij de LCI (Life Cycle Impulse) zo goed als niet gaat veranderen. Op detailniveau kun je waarschijnlijk wat kleine wijzigingen spotten, maar het geheel blijft hetzelfde. Ook het interieur blijft qua design hetzelfde. Ook de motoren (2.0 liter B48A20 viercilinder (sDrive 20i en 30i) en 3.0 liter B58B30O1 zes-in-lijn (M40i)) blijven grotendeels ongewijzigd. Waarschijnlijk is de LCI enkel nodig om de motor iets gangbaarder te maken voor de huidige tijd, milieueisen et cetera, het bekende riedeltje.

BMWBlog laat nu weten dat er nog iets niet gaat veranderen in de BMW Z4 LCI: de software. BMW brengt steeds meer auto’s uit met een volledig geüpdatet infotainmentscherm, zodat de auto op iDrive 8 kan draaien (de nieuwste versie). Het gerucht gaat nu dat de vernieuwde Z4 zijn huidige scherm blijft behouden en daarmee ook op de laatste versie van iDrive 7 blijft opereren. Dat zorgt er eveneens voor dat de fysieke knoppen (voor de radio en airco bijvoorbeeld) blijven. Dus zelfs daar gaat niks veranderen.

Handbak

Je vraagt je nu wellicht af: wat gaat er dan wél veranderen bij de LCI van de BMW Z4? Het enige – geruchtmatige – dat nu door de wandelgangen gaat is dat BMW het topmodel M40i gaat uitbrengen met een handbak. Toyota biedt sinds kort een handbak aan voor de technisch identieke Supra en dus is dat zo gefixt. De vraag is echter of wij er ook van mogen genieten, want er gaan geluiden dat alleen de VS de handbak krijgt.

BMW wil de Z4 LCI in het najaar van 2022 presenteren en vroeg in 2023 uitleveren. Naar verluidt houdt de auto het dan nog vol tot en met 2025.