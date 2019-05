BMW Z4 M40i krijgt ‘de grote beurt’ van Dahler

De enorme velgen zijn niet de enige aanpassingen aan deze zwarte Z4.

Stel je eens voor dat het tv-programma De Grote Beurt nog zou bestaan. Wat voor auto’s zouden daar nu terechtkomen en wat voor creaties zullen het worden? De Zwitserse tuner Dahler heeft de nieuwe BMW Z4 aangepakt en het uiterlijk van de roadster zo aangepakt dat de auto niet zou misstaan in het voormalige Nederlandse programma.

Meest in het oog springend zijn de enorme 21-inch velgen van de tuner. Dahler gebruikt het design als een soort signature voor het merk, net als bijvoorbeeld Alpina doet. Helaas staan de wielen niet altijd even mooi onder elk model en dat is zeker het geval bij deze M40i. De rappe Z4 zal nu helemaal een stuiterbak zijn met de enorme schoenen.

Naast nieuwe velgen, verlaagde Dahler de Z4, kreeg de BMW een nieuw uitlaatssyteem met vier sierstukken en werd aan de voorkant een splitter gemonteerd. De alombekende zes-in-lijn kreeg een kleine update na een ECU kietelbeurt. Het blok gaat van 340 pk en 500 Nm koppel naar 408 pk en 620 Nm koppel. Concurrent Manhart zegt een stapje verder te gaan, maar voorlopig heeft die tuner enkel wat computerplaatjes gedeeld waar Dahler klaar is voor het echt werk.

Wat de Z4 G29 M40i van Dahler presteert in sprintjes is niet bekendgemaakt, maar de tuner laat weten dat een topsnelheid van meer dan 300 km/u geen probleem is.