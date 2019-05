Trekhaak op Tesla Model 3, maar niet voor iedereen

Mensen die reeds een Tesla Model 3 bezitten hebben het nakijken.

Tesla komt met een belangrijke update voor de Gerda’s onder ons. De Model 3 is nu ook te verkrijgen met een trekhaak. Lekker de (compacte) sleurhut trekken of de fietsen meenemen tijdens een dagje uit. Heet nieuws!

Zowel de Model 3 Standard Range als de Long Range komen in aanmerking voor de optie. De Performance is uitgesloten. Tesla heeft in de online configurator de trekhaak-optie opgenomen. Het extraatje kost 1.080 euro. Het gaat hier om een stalen trekhaak en een afneembare adapter. De Model 3 mag maximaal 910 kg trekken. Slinger die ANWB Fietsroutemaker maar vast aan!

Tesla laat weten dat de trekhaak na levering van de auto niet achteraf gemonteerd kan worden. Model 3-rijders die de afgelopen maanden de auto in ontvangst hebben genomen missen daardoor de boot. Dit heeft te maken met de Europese wetgeving. Er zullen ongetwijfeld veel eigenaren zijn die nu balen. De Model 3 was in de maand maart de best verkochte auto van Nederland.

Aangezien de toekomstige Model Y technisch gebaseerd zal worden op de Model 3 is de verwachting dat dit nieuwe model tevens uitgerust zal worden met een trekhaak-optie. Het is de bedoeling dat de Model Y in het najaar van 2020 op de markt komt.