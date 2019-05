Jort Kelder: waarom zijn E-Type na 10 jaar vertrekt

De chique coupé mag naar een nieuwe eigenaar. Wat komt er voor in de plaats?

Programmamaker en televisiepresentator Jort Kelder gaat scheiden van zijn prachtige Jaguar E-Type uit 1971. Deze Series 3 is al bijna 10 jaar in het bezit van de AVRO/TROS-man en de Jaaag is met zijn 5.3-liter V12 een vaak geziene gast in onder meer zijn programma’s.

Kelder is geen persoon die snel van wagenpark wisselt. Al sinds 2007 heeft de 54-jarige presentator een Maserati Spyder Cambiocorsa in zijn bezit. Tot op de dag van vandaag is de Italiaan te vinden in zijn garage. Twee jaar later, in 2009, werd de E-Type aangeschaft. De 2+2 komt uit de VS en werd in 1993 naar Nederland geïmporteerd. Het is een wat comfortabeler exemplaar met onder meer airconditioning en stuurbekrachtiging. De Jaguar heeft 61.044 mijl gelopen en staat te koop bij Classic Cars in Hilversum.

Met het afscheid van de E-Type ontstaat er een plaats in de garage, al heeft de televisieman naast de Maserati nog andere auto’s in zijn bezit. In 2013 kocht Kelder een elektrische Smart voor ritjes in voornamelijk stedelijk gebied. Daarnaast staat er een Alfa Romeo 2000 GTV uit 1972 in de garage van de presentator. Deze klassieker is nu bijna twee jaar onderdeel van het wagenpark van de man achter het programma Hoe heurt het eigenlijk? Een ander speeltje van de heer Kelder is een Land Rover Series 2A uit 1969.

Tegenover Autoblog laat Kelder weten dat de liefde voor de E-Type nog geen verleden tijd is. Integendeel, de man met de bretels is zoekende naar een vroege E-Type Series 1 met de 3.8-liter zescilinder. De V12 is toch een wat zware Gran Turismo, meer gericht op de Amerikaanse markt, aldus de presentator. Tevens zegt Kelder al lang zoekende te zijn naar een pre-war avontuur, maar dat valt nog niet mee. Een Riley of een Alvis heeft de voorkeur. De historie van de auto moet wel bekend zijn. Helaas is de markt zeer krap. Een Riley Special is vaak een replica of een moderne interpretatie. Een Ulster is helemaal zeldzaam en mocht je er één vinden dan zijn ze ‘krankjorum duur’, aldus de beste man. De zoektocht naar een goede vervanger van de V12 E-Type zal dus nog wel even duren..