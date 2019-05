Manhart geeft de BMW Z4 gezellig 500 pk

Als anderen het niet doen...

Het is enigszins merkwaardig dat tuners zich nog niet massaal aan de nieuwe BMW Z4 hebben vergrepen. Zeker als krachtige M40i is het, ongeacht wat je van zijn looks vindt, een tamelijk spectaculaire auto. Zeker met gele platen. De Duitse firma Manhart besluit maanden na de officiële onthulling het ijs te breken met deze MHZ4 500.

In theorie kunnen we niet exact zeggen wat Manhart met de Z4 heeft gedaan. Dat gezegd hebbende, Manhart gebruikt niet precies de meest geheimzinnige coderingen voor zijn namen. Iedere keer weer staan de getallen direct in verband met het vermogen dat de tuner de auto heeft gegeven. Zodoende kunnen we stellen dat de Duitsers het 340 pk sterke B58-blok uit de M40i opgeschroefd hebben naar liefst 500 pk. Kijk, daar kunnen we tenminste iets mee!

Jammer genoeg is dit alle technische informatie die we voorlopig kunnen delen, want zoals gezegd heeft Manhart verder niets over de auto gedeeld. Prestatiecijfers als koppel en de acceleratietijden houdt het vooralsnog achter de hand.

Voor wat betreft het uiterlijk van de MHZ4 500 herkennen we de welbekende zwart-gouden kleuren waarin de tuner zijn wagens doorgaans hult. Daarnaast wordt de aangepaste Z4 gekenmerkt door behoorlijk grote luchtinlaten en een bijgepunte zij- en achterkant, evenals nieuw lichtmetaal.