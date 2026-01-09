BMW, Zeekr, Alpine, Renault [Autosalon Brussel 2026]

Welkom bij deel 2 van ons beursverslag vanuit Brussel.

Op de BMW-stand wordt meteen duidelijk waarom het merk in België de absolute verkoopkampioen is. Van betaalbare instappers tot dikke M-modellen: alles staat er. En ja, zelfs diesels. Een BMW X5 xDrive 30d met zescilinder diesel staat hier gewoon te glimmen, bedoeld voor zelfstandigen die hun auto nog echt gebruiken. Iets wat in Nederland bijna ondenkbaar is geworden.

Bij Zeekr draait het juist om pure EV-ambitie. De nieuwe Zeekr 7 GT combineert strak design met indrukwekkende cijfers: 800V-techniek en tot 480 kW snelladen. Ook

Alpine laat van zich horen met de A390, een elektrische sportieve fastback met drie motoren, torque vectoring en tot 470 pk. En voor de liefhebbers van pure waanzin staat de Renault 5 Turbo 3E te pronken. Dit en meer in deel 2!

