BMW XM op Autosalon stinkt een uur in de wind, door activisten

Bezoekers van de Autosalon van Brussel halen massaal hun neus op voor de BMW XM.

Gisteren was de laatste dag van de Autosalon van Brussel, die in totaal 300.000 bezoekers wist te trekken. Dit waren grotendeels autoliefhebbers, maar niet allemaal… Activisten van Extinction Rebellion waren namelijk ook van de partij.

Ze zijn deze keer niet met lijm of verf aan de slag gegaan, maar hebben weer wat anders bedacht. Geïnspireerd hun Franse collega’s hebben Belgische activisten een “product met een weerzinwekkende geur” geplaatst bij grote SUV’s. Deze actie vond gisterenmiddag plaats.

Onder meer de BMW XM moest het ontgelden. Naast een aanslag op het netvlies was deze auto nu ook een aanslag op het reukorgaan. Wel weer ironisch dat Extinction Rebellion uitgerekend een plug-in hybride moest hebben, met een voorbeeldige CO 2 -uitstoot van 40 gram per kilometer. Oké, in de praktijk is dat misschien iets meer, maar toch… Als je wil kun je best zuinig rijden met zo’n XM.

Het lijkt erop dat Extinction Rebellion niet zozeer naar de aandrijflijn heeft gekeken, het was ze vooral om grote SUV’s te doen. “SUV’s, die steeds populairder worden, zijn wereldwijd de op één na grootste veroorzaker van de uitstoot van broeikasgassen in de afgelopen tien jaar. Zonder deze modellen had de CO 2 -uitstoot van auto’s met 30% verminderd kunnen worden,” aldus XR.

In de oproep om minder SUV’s te maken kunnen we ons eigenlijk best wel vinden, alleen dan om andere redenen. Wij zien gewoon liever lichtere en lagere modellen. Zoals een Alfa 33 Stradale, die ook in Brussel stond.

Foto’s: Extinction Rebellion