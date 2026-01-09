Eindelijk: terroristen kunnen nu ook emissievrij!

De bekendste Toyota ter wereld, in journaal en jungle, is er nu ook volledig emissievrij! Dit is de Toyota Hilux EV en het is een koopje.

Nou ja, dat koopje is relatief, maar daar komen we zo wel op. De Toyota Hilux is, naast de Land Cruiser, de meest legendarische en meest robuuste Toyota die er is. Het is ook de Toyota die het meest op televisie is. Waar ook ter wereld, in elk journaal duikt er wel zo’n werkpaard op, de laadbak al dan niet gevuld met bedenkelijk volk of een enorm schietgeweer. En altijd op de laadklep: TOYOTA…

Gelukkig rijdt de VN ook met witte uitvoeringen, dus dat is dan weer oké voor de balans. Dit is natuurlijk slechte reclame voor het merk, maar ook weer niet. Want het geeft ook maar weer aan dat deze auto onverwoestbaar is. Dat is dan weer wél goed voor het imago.

Toyota Hilux EV

Maar goed, deze bedenkelijk fans kunnen hun Extinction Rebellion supporters voor de goede zaak in ons land binnenkort gaan plezieren, want hun favoriete voertuig is er vanaf nu ook in een volledig elektrische variant. Dat wisten we al, maar nu is er ook een prijs. Deze batterij-elektrische variant komt naast de dieselversie die straks als mild-hybrid komt, net als de Toyota Land Cruiser. Voor de prijs betekent dat overigens niet persé iets goeds.

Een batterij elektrische Hilux dus. Voorzien van een 59,2 kWh batterijpakket wat goed moet zijn voor een actieradius van zo’n 257 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Volgens de @wouter 3/5 regel betekent dat in de praktijk zo’n 154 kilometer…

“Stadscyclus”

Dat kijkt ons niet heel veel voor een werkpaard als de Hilux, maar je moet ergens beginnen. Als je werkgebied klein is dan kan het natuurlijk voldoende zijn. Overigens vermeldt het persbericht dat de actieradius in de stadscyclus 380 kilometer is. Maar bij een Hilux denken wij dan weer niet meteen aan een stadsauto…

Het persbericht vertelt niet hoeveel de nieuwe Toyota Hilux EV gaat wegen, maar reken op zo’n 2.500 kilo. Dat is fors en heeft ook effect op het laadvermogen. In de bak mag nog maximaal 740 kilogram en aan de trekhaak maximaal 1.600 kilogram geremd.

Een echte Hilux

Toyota heeft natuurlijk wel een naam hoog te houden. Het merk heeft lang gewacht met batterij-elektrische auto’s en één van de redenen was dat ze geloven in meerdere soorten aandrijflijnen en omdat je alleen EV’s moet bouwen waar de mensen ook echt iets aan hebben. En als je er Hilux opzet, moet het ook wel de legendarische naam waarmaken.

Qua actieradius lukt dat vooralsnog niet. Want ondanks dat diesel in 2018 hartelijk werd bedankt door Toyota en Lexus in Nederland, gold dat niet voor de Land Cruiser en de Hilux. Die waren namelijk gemaakt om overal te kunnen komen en vooral om daarna ook weer terug te keren. Daarvoor was kennelijk de dieselmotor een must.

Nou zal de robuustheid vast goed zitten bij deze nieuwe Hilux, maar weer terugkeren gaat alleen lukken als je niet zo heel diep de jungle ingaat, of als er diep in die jungle een laadpaal staat…

Maar goed, de auto kan wel wat. De eAxles voor en achter bieden permanente vierwielaandrijving, met 205 Nm koppel aan de voorzijde en 268,6 Nm aan de achterzijde. Hij kan door 70 centimeter water waden en onderdompelen van de batterij moet dus probleemloos kunnen.

Snelladen

Het batterijpakket van de Toyota Hilux EV is vloeistofgekoeld en verwarmd. Daarnaast is het ook nog eens goed geïsoleerd wat er voor moet zorgen dat de actieradius ook realistischer is in alle omstandigheden. Warm en koud.

Voor een alleskunner als de Hilux is er voor gezorgd dat het batterijpakket goed beschermd is. De zijrails van het frame zijn versterkt met aluminium schokabsorberende delen voor extra bescherming bij een botsing. Of het ook een bermbom aan kan is onbekend.

Mocht je de gelegenheid hebben om de pick-up aan een snellader te hangen, dat gaat met maximaal 150 kW en binnen 30 minuten ga je dan van 10 naar 80 procent. Allemaal geen wereldschokkende cijfers in de huidige markt.

Wat mag dat kosten?

Belangrijke vraag uiteraard! Wat moet dat kosten dan? Nou goed en slecht nieuws. We hebben natuurlijk in ons land onnavolgbare fiscale regels. Die zorgen ervoor dat als je in Nederland nog iets van voordelen wil pakken van wat er nog over is van het grijze kenteken, je vast zit aan de X-tra Cabine versie. Dat betekent een twee zitter zonder achterbank. Speciaal omgebouwd voor de Nederlandse markt.

Bij een elektrische auto is dat allemaal niet belangrijk. Tenslotte is de BPM dan verwaarloosbaar en heb je geen last van al die grijs kenteken regels. De Toyota Hilux EV is bij ons dus altijd een dubbele cabine met vijf zitplaatsen.

Ter vergelijking. Een Toyota Hilux X-tra Cabine met dieselmotor kost momenteel in ons land minimaal 54.850 euro. Een dubbele cabine uitvoering is dus flink duurder, want geen grijs kenteken en kost met dieselmotor minimaal 72.284 euro.

De nu nieuwe Toyota Hilux EV is er vanaf 69.395 euro inclusief BTW en BPM en daarmee dus de goedkoopste dubbele cabine in Nederland. Al vinden wij het prijsverschil minimaal op dit moment. Al krijg je van de dieselmotoren nog de “oude” Hilux. De nieuwe Hilux mild-hybrid komt pas in de loop van dit jaar en zal naar verwachting ook weer iets duurder worden. Bestellen van de Toyota Hilux EV kan vanaf vandaag.

Concurrentie

Grote vraag is dan natuurlijk ook wat is er in Nederland aan concurrentie op de markt? Nou niet zo heel veel, maar wel wat. Even exclusief de grijze import.

Pick-up: Batterijpakket Trekgewicht Vanafprijs inclusief KGM Musso EV 81 kWh tot 2.300 kg 44.746 euro Maxus T90 EV 89 kWh tot 1.000 kg 67.311 euro Toyota Hilux EV 59 kWh tot 1.600 kg 69.395 euro Isuzu D-Max EV 67 kWh tot 3.500 kg 84.078 euro

Nou zeggen jullie het maar! Nog even wachten op de mild-hybride diesel, of meteen naar de dealer voor deze nieuwe Toyota Hilux EV?