Renault Twingo, Clio, Hyundai Nexo en IONIQ 6N [Autosalon Brussel 2026]

Autoblog is op het Autosalon van Brussel en dat voelt meteen als een heerlijk ouderwets auto­feest.

In dit eerste deel neemt Wouter je mee langs de drukte, de primeurs en vooral: de reden waarom dit salon nog springlevend is. Met 435 auto’s, 310 motorfietsen, tientallen premières en 60.000 m² beursvloer is er meer dan genoeg te zien. En ja: in België werkt dit nog, omdat het salon óók een echte verkoopbeurs is. Qua auto’s vliegen de highlights je om de oren.

De nieuwe elektrische Renault Twingo roept nostalgie op met zijn OG-design. Bij Hyundai is het juist volle bak nieuws: de Ioniq 6 facelift, de sportieve Ioniq 6 N, N Performance Parts én een waterstof-Nexo,. Verder zien we Kia-primeurs, conceptcars, GT-modellen en meer. Kijken dus!