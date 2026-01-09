Dit Alfa Romeo Giulia speciaaltje is NIET het afscheid

De Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio is al een zeldzaamheid op onze wegen, maar dit speciaaltje wordt pas echt schaars.

Wie droomt er niet van een vurige Italiaans raspaard op zijn oprit? Laten we eerlijk zijn, we willen allemaal wel zo’n Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Of laat ik nu mijn Italiaanse hart te veel aan het woord?

De echte liefhebber, met diepe zakken, kan nu zijn lol op, want op het Autosalon in Brussel staat dit speciaaltje wat gelukkig NIET het afscheid inluidt van de Giulia. Dat moeten we er wel even bijzetten, want eigenlijk zou Alfa Romeo stoppen met de productie van onze favoriete sedan, maar recent werd aangekondigd dat hij toch nog langer in productie blijft.

Dat betekent dat er nog geen opvolger is en dat de Alfa Romeo Giulia (en Stelvio) dus zeker tot 2027 van de band blijven rollen. Beter ook, want dit is allemaal nog pre-Stellantis…

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

Tijd voor een speciaaltje dus! Zie hier de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Een flinke mond vol. De Giulia klavertje vier rode maan dus. Ik dacht ik vertaal het even voor jullie. Met recht een speciaaltje, want er worden er in totaal slechts tien stuks geproduceerd.

Maar voor wie zin (en geld) heeft, dan heb je ook wel wat. Want het is niet alleen een Giulia Q4 met een spoilertje en andere velgen. Nee, de Italianen hebben de auto voorzien van een carbon aerodynamische kit en de gemonteerde spoiler zit er ook niet voor de sier op.

Die spoiler zorgt namelijk voor 140 kilogram extra druk op het asfalt en dat is vijf keer meer dat de “gewone” Giulia Quadrifoglio. Dat heeft ie ook wel nodig, want de topsnelheid van deze snelle sedan is 300 kilometer per uur.

Met die achtervleugel, nieuwe voorbumper en aangepaste bodemprofielen moet de auto als een blok op de weg liggen in de bochten. Die spoiler in twee delen is overigens geïnspireerd op een draagvleugelboot, de Luna Rossa AC75. Vandaar de naam.

In de stijl van Luna Rossa

Alfa Romeo sponsort het Luna Rossa team en dus zijn deze tien auto’s ook helemaal aangekleed in de kleuren van de Luna Rossa AC75 boot die deelnam aan de 37e America’s Cup in Barcelona in 2024.

De auto is met de hand gespoten in een iriserende kleur die het metallic effect van staal moet oproepen. Natuurlijk een rode band langs de zijkant van de auto met het symbool en de naam van het Luna Rossa team.

Het logo van Alfa Romeo is ook aangepast en staat nu op een rode achtergrond. Een rode maan zo je wilt. Het rood komt ook terug op de 19 inch wielen en in het interieur. Koolstofvezel zien we terug in het dak, de grille en de spiegelkappen.

Nou is tien stuks al zeer beperkt, maar sommige van die tien exemplaren zijn nog unieker en voorzien van tweekleurige lak die het contrast tussen de metallic tint en de rode accenten extra aanzet.

Het interieur zet de samenwerking door met Sparco stoelen die bekleed zijn in de geest van de materialen en het ontwerp van de reddingsvesten van het de bemanning. Op het dashboard een folie die ook in de zeilen van de boot is verwerkt. Kortom, jullie begrijpen, een collectors item voor de zeil en Alfa liefhebber.

Cijfertjes

Nog even de harde cijfertjes van de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Want hij ziet er dus niet alleen snel uit, hij is het ook. Onder de motorkap de twin-turbo 2.9 V6 met 520 pk. De auto is voorzien van een mechanisch zelfblokkerend differentieel. Alles om de koppeloverdracht te optimaliseren, aldus Alfa Romeo.

Nu de Italianen hun pre-Stellantis modellen nog langer mogen blijven produceren, nemen ze het er nog even van. Mocht dit speciaaltje voor jou een brug te ver zijn, dan bouwen ze ook nog 63 stuks van de Alfa Romeo Giulia Collezione. Koop je die toch?