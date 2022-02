VDL Nedcar akkoord stelt zelfs boomklimmers tevreden

Zacheüs is uit de boom. VDL Nedcar heeft een akkoord bereikt als het gaat om de uitbreiding.

Spanning en sensatie in het Limburgse Born de afgelopen dagen. Activisten klommen in bomen vanwege een aangekondigde uitbreiding van VDL Nedcar. Ondanks herhaalde oproepen van de politie en een noodbevel bleven de boomklimmers gestaag zitten. Na een periode van protest is er een akkoord bereikt door VDL Nedcar met de twee actiegroepen De Groene Sporenwolf (DGS) en de Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland (SEVON). De boomklimmers kunnen weer naar huis.

Het VDL Nedcar akkoord

De uitbreiding van VDL Nedcar gaat er komen. Maar de fabriek in Limburg heeft enigszins geluisterd naar de actievoerders, al gaat het ze miljoenen euro’s kosten. De uitbreiding houden ze niet tegen, maar het bedrijf komt met een tegemoetkoming. Een deel van het Sterrebos zal worden gekapt. 55 bomen uit het bos worden elders herplant. Bovendien zal een ander bos in het stadje Nieuwstadt juist uitgebreid worden.

Vandaag is al begonnen met de bomenkap. De laatste activisten zijn vanmorgen in veiligheid gebracht, aldus de VDL Groep in een open brief. Wat het bedrijf nu nodig heeft is klanten. Met deze uitbreiding hoopt VDL klaar te zijn voor de toekomst en aantrekkelijk te worden om nieuwe klanten te werven. Eerder werd al bekend dat BMW en MINI volgend jaar niet langer auto’s laten produceren in de Limburgse autofabriek.