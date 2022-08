Stand na GP Hongarije 2022 en zes dingen die ons opvielen!

Het is maandagochtend. Dat betekent verse gevulde koeken, een bakje koffie en de stand na de GP van Hongarije 2022. Daarbij vielen ons een paar dingen op.

De Grand Prix van Hongarije zit er weer op! Het was een knotsgek weekend. Dreigende regenbuien, Mercedes dat er weer bijzit en Verstappen die spint.

Uiteindelijk trekt de Nederlander Max Verstappen (alweer) aan het langste eind. tegen de verwachting in won hij de race. Uiteraard hebben we stand na de GP van Hongarije 2022 voor je. Je kan dan zien hoeveel voorsprong Verstappen heeft op Leclerc (spoiler: veel!). Ook hebben we alle andere rangen en standen. Maar eerst enkele dingen die ons opvielen aan afgelopen race:

Hoe kun je dit verknallen?

Ongelooflijk. Ferrari leek het perfect voor elkaar te hebben. De snelste auto, een baan die perfect past bij die auto en misschien wel het beste rijdersduo. In de kwalificatie kwamen Red Bull niet verder dan P10 en P11. Het enige dat ze moesten doen is gewoon die race naar zich toe trekken. Maar nope, de nodige strategische missers maakte het onmogelijk.

Is Mercedes weer goed?

Het was heel erg lastig voor Mercedes dit weekend in de trainingen. In de kwalificatie ging het beter met een uitstekende kwalificatie van George Russell. Niet alleen over een ronde bleken ze snel, maar ook in de race. Beide Britten waren niet noemenswaardig sneller of langzamer in de race in vergelijking met de Red Bulls en de Ferrari’s. Uiteraard zou het koren op de molen zijn voor Red Bull als Mercedes ook gaat knokken voor de racewinst.

Still I Rise!!!

Nog even over Hamilton. De Brit kon in de kwalificatie dankzij een DRS issue niet zoveel profiteren als Russell. De ware raceliefhebber kan niet anders dan enorm respect hebben voor Lewis Hamilton. Zeker als je zijn hoofd iets schuin naar voren ziet staan. Hij reed een foutloze race en haalde veel auto’s in. Niet alleen heel erg clean, maar ook bijzonder constant. In het laatste gedeelte van de race was Hamilton simpelweg de snelste man op de baan.

Banden

Het verschil met de banden is enorm. Want met name het verschil tussen C2 en C3 was gigantisch. Zo gek was de strategie niet van Ferrari, maar dankzij de harde banden was Leclerc ineens helemaal nergens. Op zich, voor ons kijkers is het geweldig: het levert interessante races op. Maar voor de teams is het lastig om een goede strategie uit te stippelen als de verschillen zo groot kunnen zijn.

Verstappen fenomenaal!

Max Verstappen was gisteren ongekend goed. Foutloos was het niet, hij spinde eenmaal na een bandenwissel. Alsnog was er enorm veel overspeed ten opzichte van Ferrari. Eigenlijk bizar op een baan waar Ferrari juist favoriet was.

Strategie Red Bull feilloos

Daarbij moeten we ook even Red Bull een veer in de bips geven. De strategie was weer eens ouderwets feilloos. Aanvankelijk leek het alsof hij te vroeg ging en hadden we zo’n ‘huh’-moment. Vervolgens zette hij zijn schouders eronder terwijl ze bij Leclerc de verkeerde strategie kozen.

Rijderskampioenschap

Carlos Sainz ging lekker, maar zakt nu een plaatsje! George Russell is nu voorbij aan de Ferrari-coureur. Ook zien we dat Lewis Hamilton qua punten in de buurt komt van Sainz en Russell. Maar even het belangrijkste, Verstappen heeft 80 punten voorsprong op Leclerc. 80, met negen races te gaan.

De stand na de GP Hongarije 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:



Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 258 2 Charles Leclerc Ferrari 178 3 Sergio Pérez Red Bull 173 4 George Russell Mercedes 158 5 Carlos Sainz Ferrari 156 6 Lewis Hamilton Mercedes 146 7 Lando Norris McLaren 76 8 Esteban Ocon Alpine 58 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 41 11 Kevin Magnussen Haas 22 12 Daniel Ricciardo McLaren 19 13 Pierre Gasly AlphaTauri 16 14 Sebastian Vettel Aston Martin 16 15 Mick Schumacher Haas 12 16 Yuki Tsunoda AphaTauri 11 17 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 5 18 Lance Stroll Aston Martin 4 19 Alexander Albon Williams 3 20 Nicholas Latifi Williams 0 21 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

Red Bull heeft nu al bijna 100 punten voorsprong. Dat is wel heel erg veel. En eigenlijk best apart als je kijkt naar de snelheid van de Ferrari én de kwaliteit van de coureurs. Dat niet alleen, ze moeten heel erg uitkijken voor Mercedes. Die lopen nu heel erg hard in op het team uit Maranello. Tussen Alpine en McLaren is het ook erg spannend, voorlopig staat Alpine voor. Ook leuk, Aston Martin pakt een puntje dankzij Sebastian Vettel.

De stand na de GP Hongarije 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 431 2 Ferrari 334 3 Mercedes 304 4 Alpine Renault 99 5 McLaren Mercedes 95 6 Alfa Romeo Ferrari 51 7 Haas Ferrari 34 8 AlphaTauri 27 9 Aston Martin 20 10 Williams Mercedes 3

Kwalificatieduel

Zelfs als Verstappen een slechte dag heeft, dan nog kan Pérez er niet van profiteren. Russell en Hamilton stonden gelijk, maar op fraaie wijze pakt Russell weer de leiding in de onderlinge stand. Sainz klimt langzaam weer terug. Ocon is sneller in de races, maar is nu eindelijk ook weer een keer in de kwalificatie sneller dan Alonso.

De stand na de GP Hongarije 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (6) George Russell (7) Red Bull Max Verstappen (10) Sergio Pérez (3) Ferrari Charles Leclerc (10) Carlos Sainz (3) McLaren Lando Norris (10) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (8) Esteban Ocon (5) AlphaTauri Pierre Gasly (8) Yuki Tsunoda (5) Aston Martin Lance Stroll (4) Sebastian Vettel (7) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (11) Nicholas Latifi (2) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (10) Guanyou Zhou (3) Haas Kevin Magnussen (11) Mick Schumacher (2)

Snelste raceronde

Lewis Hamilton was de snelste man van het veld. En dan niet omdat ie twee ronden voor het einde verse banden kreeg. Nee, de Brit was de hele race constant snel. Mercedes was al consistent en Mercedes was betrouwbaar, nu is Mercedes ook snel. Ook handig voor Verstappen dat het laatste puntje niet naar Maranello gaat.

De onderlinge stand na de GP van Hongarije 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Charles Leclerc Ferrari 3 Max Verstappen Red Bull 3 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 1 Lando Norris McLaren 1 Carlos Sainz Ferrari 1

Driver of the Day

Coureurs die door het veld rijden, zijn populair bij het publiek. Niet alleen Lewis Hamilton reed een indrukwekkende inhaalrace, maar Max Verstappen natuurlijk ook. Met 43% van de stemmen kreeg Verstappen de felbegeerde Driver-of-the-Day award. Daar kan niemand het niet mee eens zijn.

De onderlinge stand na de GP van Hongarije 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Charles Leclerc Ferrari 4 Max Verstappen Red Bull 3 Lewis Hamilton Mercedes 1 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1 Carlos Sainz Ferrari 1

Heeft de redactie de GP van Frankrijk 2022 goed voorspeld?

Hahahaha! Nee. Alle drie de specialisten hadden Ferrari op het podium verwacht. Wouter zag wel in dat Verstappen en Hamilton op 1 en 2 zouden komen. Hij gaat nu ook voorbij aan Michael! Jaap is een ware F1-kenner, maar die 1-2 van Ferrari kwam er gek genoeg niet…

De stand na de GP Frankrijk 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Wouter 47 Michael 41 Jaap 28

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender

28 augustus | GP van België

4 september | GP van Nederland

11 september | GP van Italië

2 oktober | GP van Singapore

9 oktober | GP van Japan

23 oktober | GP van de Verenigde Staten

30 oktober | GP van Mexico

13 november | GP van Brazilië

20 november | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van België worden gereden op 26 augustus om 14:00!