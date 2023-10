Audi Quattro op Marktplaats is een heerlijke bak retro

De Audi Quattro is niet goedkoop meer, maar dan heb je ook wel een rasechte klassieker.

Zoals collega @jaapiyo zou zeggen bij het zien van de headerfoto: zo, da’s een flinke frontoverhang. Het was dan ook Jaap die de redactie er op attent maakte dat deze Audi Quattro op Marktplaats staat. En dat vinden we gaaf.

Audi Quattro

Het verhaal van de Audi Quattro lijkt ons welbekend, maar in vogelvlucht: dit is eigenlijk de oersoep van Audi’s enorme geschiedenis van vierwielaangedreven auto’s. Een auto die geboren werd om vierwielaandrijving als wondermiddel te promoten, onsterfelijk werd door de rallysport. Deze Quattro en vooral de Sport Quattro hebben de rallysport legendarisch gemaakt vanwege de vierwielaandrijving.

Rallyrijder mocht niet zonder straatauto, dus werd op basis van de Audi Coupé deze zeer dikke versie geïntroduceerd. Een beetje alsof de Coupé een A5 is en deze Quattro een soort RS5 avant la lettre. In het geval van de Quattro werd de motor een 2.1 (later 2.2) liter grote vijfcilinder met turbo. Dat leverde 200 pk op.

Nederlands

Een goede Audi Quattro vinden is heden ten dage geen hele makkelijke opgave, maar je kan momenteel deze Nederlandse kopen. In de kleur Alpine White met eveneens witte wielen. Dat en het grote Audi-logo op de zijkanten en de klassieke heckblende zijn een perfect toonbeeld van de jaren ’80.

Geschiedenis

De Audi Quattro was in 1984 bedoeld voor een Duitse klant, die hem tot 1998 heeft gehad. Toen is hij naar Nederland gehaald en was hij voor de voorzitter van de Nederlandse Audi Coupé/Quattro Club. In 2008 kwam hij bij zijn huidige eigenaar terecht. Die heeft er na 15 jaar genoeg van gehad en nu mag een volgende eigenaar hem kopen.

Kopen

De witte Audi Quattro heeft een druk leven gehad met 173.289 km op de klok. Dat zie je er niet vanaf, dus er is goed voor gezorgd. Leuke opties zijn in- en uitschakelbare ABS, mistlampen, airco, elektrische ramen, elektrische spiegels, stoelverwarming(!) en een LCD display als instrumentenpaneel.

Zoals gezegd maakt dat deze inmiddels 39 jaar oude Urquattro wel aan de prijs is: 77.000 euro. Koop dan!