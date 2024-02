Porsche Taycan facelift video: 678 km actieradius, 952 pk

De Porsche Taycan facelift is hier, met tot 678 km range en max 952 pk.

De ontwikkeling van elektrische auto’s gaat hard. Toen de Taycan in 2019 werd gepresenteerd zat het al dik in orde met het technische plaatje. Het merk heeft sinds 2019 bijna 150.000 exemplaren van de Taycan verkocht. Met de Taycan facelift zet Porsche de volgende stap.

Porsche EV plannen

Met de facelift kan de Taycan er weer even tegenaan. Daar komt later dit jaar de volledig elektrische Porsche Macan bij. De volgende elektrische Porsche zal de opvolger van de 718 worden. Daarna volgt de Cayenne. Kers op de appelmoes is een nieuwe nog aan te kondigen elektrische SUV die boven de Cayenne zal worden geplaatst.

Exterieur Taycan facelift

Aan het exterieur ligt het niet. Zelfs als autoliefhebber is het goed kijken wat de verschillen nu precies zijn met het model van voor de facelift. De grootste wijzigingen hebben dan ook plaatsgevonden op plekken waar je het niet ziet. De aandrijflijn bijvoorbeeld.

Laten we eerst nog even kort de uiterlijke wijzigingen benoemen. De Porsche Taycan facelift kun je herkennen aan de nieuwe koplampen en achterlichten. Met groot licht zijn de koplampen in staat om met groot licht tot 600 meter ver te schijnen. Er zijn drie nieuwe kleuren om uit te kiezen met deze facelift. Dit zijn Shadegreenmetallic, Provence (een soort violet) en Oakgreenmetallic_Neo.

De facelift is net als zijn voorganger verkrijgbaar ls sedan, Sport Turismo en Cross Turismo.

Het Porsche logo in de achterlichtstrip heeft nu een 3D-effect met een glasachtige uitstraling. Indien gewenst kan het logo zelfs oplichten met bijbehorende welkomst-/afscheid-animaties. Een Turbo en Turbo S herken je weer aan de Turbonite accenten. Porsche heeft nieuwe 21 inch velgen ontwikkeld voor een verminderde rolweerstand.

952 pk

Door naar het technische verhaal. Dat is immers waar het echt om draait. Er komen weer meerdere varianten op de markt, met achter- en vierwielaandrijving. Het vermogen is tevens toegenomen. De reguliere Taycan krijgt er 60 kW bij. De Taycan accelereert in 4,8 seconden naar de honderd.

De Taycan Turbo S met Performance Battery plus heeft een vermogenstoename van 140 kW en levert nu 570 kW/775 pk.

Nu is het vermogensafgifte en de Taycan altijd weer een dingetje. Zo heb je met Launch Control tijdelijk toegang tot meer power. Het is dus allemaal afhankelijk van factoren. Met Launch Control levert de Taycan Turbo S kortstondig 700 kW, dat is omgerekend 952 ouderwetse pk’s en 1.100 Nm aan koppel. In 2,4 seconden staat 100 km/u op de teller.

Verbeterde actieradius + snelladen

Na meer vermogen heeft Porsche ook de actieradius van de Taycan verbeterd met deze facelift. Het minst krachtige model komt 678 kilometer ver. Dat is een toename van maar liefst 175 kilometer in vergelijking met het oude model. De Taycan facelift heeft een grotere accu met een bruto capaciteit van 105 kWh, dat was voorheen 93 kWh.

Het laden gaat daarnaast ook een tandje rapper. De Porsche Taycan haalt een piek van 320 kW. Een toename van 50 kW. Porsche zegt ook het management van de nieuwe performance-batterij verder te hebben verbeterd. Daardoor kan de accu langer op een hogere piek opladen: meer dan 300 kW tot vijf minuten.

Onder koude omstandigheden presteert het accupakket beter dan voorheen. 10 tot 80 procent laden duurde voorheen 37 minuten bij een temperatuur van 15 graden Celsius. Met de nieuwe Taycan is dezelfde laadopdracht al in 18 minuten voltooid.

Volgens Porsche is een rit van Stuttgart naar Barcelona (1.247 km) met twee tot drie keer laden te halen. Op zo’n lange rit zou je met een auto met verbrandingsmotor ook wel een keer of drie stoppen. Het gat tussen EV en een reguliere auto is daarmee steeds kleiner aan het worden.

Manueel preconditioneren van de batterij is niet meer mogelijk met de Taycan facelift. Porsche claimt dat dit niet langer nodig is.

Standaard adaptieve luchtvering

Standaard op iedere Taycan is adaptieve luchtvering. Optioneel kun je dan ook nog kiezen voor het Porsche Active Ride-onderstel. Dit onderstel kan beter schakelen tussen comfort en dynamisch rijgedrag. Softclose op alle deuren is eveneens een optie.

De ophanging gaat in de juiste rijmodus ook schommel- en rolneigingen tegen. Dit vermindert de G-krachten aan boord voor inzittenden, wat weer zorgt voor een comfortabele autorit. Porsche heeft 15 kg van het gewicht weten te snoepen in vergelijking met het model van voor de facelift, ondanks de grotere accu en een rijkere uitrusting.

Naast adaptieve luchtvering, maken ook sfeerverlichting, ParkAssist met achteruitrijcamera, verwarmde voorstoelen, Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), een nieuwe generatie warmtepomp met een nieuw koelsysteem, een smartphonehouder voor draadloos opladen, de Drive Mode-schakelaar en Power Steering Plus deel uit van de standaarduitrusting.

Interieur

Het interieur van de Porsche Taycan facelift voelt vertrouwd. Een modusschakelaar op het stuur is nu standaard. Kies je voor het optionele Sport Chronopakket en de Performance-accu Plus dan krijg je een speciale push-to-pass-knop op de modusschakelaar. Met een druk op de knop is voor 10 seconden 70 kW beschikbaar.

De drie grote schermen in het interieur zijn gebleven. Nieuw is een verbeterde integratie van Apple CarPlay met ook de mogelijkheid voor In-Car Video-functie met videostreaming. In gewone mensentaal: de passagier kan op zijn eigen scherm filmpjes kijken.

Marktintroductie

De Porsche Taycan facelift staat dit voorjaar bij de Nederlandse Porsche Centra. Het merk zegt de Nederlandse prijzen binnenkort te communiceren.