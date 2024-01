Neppe Audi RS6 occasion heeft opmerkelijke schade

Zijn dat nou…?

Velgschade, een krasje hier of een deukje daar: het kan de beste overkomen. Het kan dus voorkomen dat een occasion niet helemaal meer in fabrieksnieuwe conditie verkeert. We hebben nu echter een occasion gevonden op Marktplaats die wel hele ongebruikelijke schade heeft.

Als je de voor- of achterkant bekijkt, lijkt het op het eerste gezicht om een Audi RS6 te gaan. We zien namelijk de bekende honingraatgrille en de ovalen stortkokers aan de achterkant, inclusief bijbehorende RS6-logo’s. Als je iets beter kijkt zie je echter al snel dat het een ordinaire neppert is.

Het betreft dus geen Audi RS6, maar een eenvoudige Audi A6 2.0 TDI, met 150 of 190 pk. Welke van de twee het is vermeldt de advertentie helaas niet. En een kentekencheck kunnen we ook niet doen, want de auto komt uit Polen en een Nederlands kenteken is nergens te bekennen.

Dat is verder ook niet belangrijk: de reden dat we over deze Audi A6 schrijven is de opmerkelijke schade. Van een afstandje lijkt het net alsof er iemand met een mitrailleur los is gegaan op deze auto.

Bij nadere inspectie blijken het toch geen kogelgaten te zijn, want de carrosserie is niet doorboord. En we gaan er niet vanuit dat deze Audi bepantserd is. Volgens de advertentie zijn de beschadigingen het gevolg van “een daad van vandalisme”.

De auto wordt aangeboden op Marktplaats door ene Bram. Die lijkt ondanks zijn oer-Hollandse naam toch wat moeite te hebben met de Nederlandse taal (de auto is voorzien van nieuwe ‘kaarsen’). De vraagprijs voor deze A6 2.0 TDI met 195.000 km?€19.500. Dat lijkt ons toch wat ambitieus, gezien de staat van de auto…