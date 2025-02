Bodyguard Michael Schumacher veroordeeld voor afpersing

De bodyguard speelde honderden foto’s van Michael Schumacher door aan afpersers.

Vanuit huize Schumacher heerst al meer dan 10 jaar radiostilte, maar toch is Michael Schumacher nog regelmatig in het nieuws. Ook vandaag weer. Dit heeft alles te maken met de afpersing van vorig jaar.

De politie pakte toen twee mannen (vader en zoon) die de familie Schumacher chanteerden. Ze eisten 15 miljoen euro, anders zouden ze beelden van Michael Schumacher op het dark web publiceren. Het tweetal had meer dan 1.500 bestanden in handen gekregen, inclusief foto’s, video’s en medische documenten.

Dat pakte echter niet uit zoals de afpersers gehoopt hadden: ze werden vorig jaar opgepakt in Praag en hebben nu hun vonnis te horen gekregen. De vader – een 53-jarige uitsmijter – is veroordeeld tot 3 jaar cel. De beste man had meer op zijn kersfstok, want hij zit op dit moment al in de bak vanwege een andere misdaad. Zijn 30-jarige zoon kreeg een voorwaardelijke straf van zes maanden.

Er is ook nog een derde verdachte veroordeeld: dit is een voormalige beveiliger van Michael Schumacher, die de bestanden doorspeelde aan het tweetal. Hij was al voor het skiongeluk in 2013 aangenomen als bodyguard, maar bleef dit nog tot 2020. De beveiliger is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

Kan de familie Schumacher nu weer rustig slapen? Niet helemaal, want een van de harde schijven met gevoelige beelden is nog steeds niet boven water. Het gevaar van afpersing ligt dus nog steeds op de loer. Ook is de familie niet tevreden met de straffen. De advocaat wil in beroep gaan in de hoop dat de boosdoeners zwaarder gestraft worden.