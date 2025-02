Goedkope Kia EV2 is in aantocht!

De leveringen van de Kia EV3 zijn nog maar net begonnen, maar Kia stormt de volgende EV’s alweer klaar.

De Kia EV3 is al een schot in de roos, want dit was met afstand de bestverkochte auto van januari. We hadden ook niet anders verwacht van een compacte, relatief betaalbare EV van Kia. Er komt echter nog een goedkoper model aan: de Kia EV2.

De EV2 zal binnenkort als concept car onthuld worden en Kia toont nu alvast wat teaserbeelden. Daarop zien we de inmiddels herkenbare ‘Opposites United’-designtaal terug, maar dan met iets meer rondingen. Als je de onderstaande teaservideo bekijkt, krijg je de EV2 al zo’n beetje vanuit alle hoeken te zien.

De Kia EV2 is een compacte cross-over die het moet opnemen tegen auto’s als de Renault 5, Peugeot e-208 en de Fiat Grande Panda=. De EV2 staat gewoon op het bekende E-GMP-platform van Kia. Er wordt nog niks gezegd over de prijs, maar reken op een prijskaartje van 25 á 30 mille.

Kia heeft nog meer nieuws. Naast de EV2 Concept presenteren ze later deze maand ook de EV4. Vorig jaar kregen we al de Concept EV4 te zien, maar nu gaat het om de productieversie. De EV4 is een cross-over met een aflopende daklijn in het C-segment. De teaserplaatjes leren ons dat de productieversie weinig afwijkt van de concept car, zoals we inmiddels gewend zijn van Kia.

En dan is er ook nog de productieversie van de Kia PV5, een elektrisch busje. Dit is het eerste model op het nieuwe PBV-platform. Dit platform is speciaal ontwikkeld voor bedrijfswagens. De Kia PV5 kan dus de concurrentie aangaan met de Volkswagen ID. Buzz.

Al deze modellen zullen 27 februari onthuld worden tijdens Kia EV Day. Dit is een Tesla-achtig evenement, alleen dan met nieuwe modellen waar we echt wat aan hebben.