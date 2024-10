Michael Schumacher aanwezig bij bruiloft dochter

Gloort er hoop voor Michael Schumacher en zijn familie?

De situatie van Rekordmeister Michael Schumacher is voor de buitenwereld al jarenlang een soort bizarre versie van Schrödingers Kat. Voor de voetballers onder onze lezers: dit is een (ietwat) luguber gedachten-experiment uit de kwantummechanica. In de basis komt het erop neer dat als je een kat een uur in een doos doet met een, in basis dodelijke contraptie, doch niet weet of deze contraptie binnen dat uur geactiveerd wordt en je de kat niet kan observeren, de kat in theorie tegelijkertijd zowel dood als levend is. Hoewel in praktische zin slechts een van die twee dingen tegelijk waar kan zijn.

Grauw

Zo is dat ook een beetje zo voor Schumacher. Althans, we weten -min of meer- dat de oude ijzervreter nog leeft. Maar in welke toestand hij zich bevindt, is voor bijna iedereen een raadsel. De familie houdt dit zorgvuldig onder de pet. Slechts een kleine groep mensen mag bij de Rekordmeister in de buurt komen. En zij mogen daarover niks zeggen tegen het grauw.

Volkslied

Op zich begrijpen we dit heel goed. Tegelijkertijd blijkt dat heel veel mensen nog steeds erg begaan zijn met de veelwinnaar en dat ieder beetje nieuws over de beste man met veel interesse gelezen wordt. De Duitser is natuurlijk voor veel mensen 20 jaar lang een onderdeel(tje) van het leven geweest. Eerst was er de snelle opkomst, dan de controverse en uiteindelijk de dominantie. Je wist niet beter dan dat zondagmiddag steevast het Duitse en daarna het Italiaanse volkslied klonk.

Huwelijk

Net toen Schumi aan zijn tweede pensioen wilde beginnen, kwam er dan dat vermaledijde ongeluk bij het skiën. En sindsdien is zijn situatie zoals iedereen kan invullen niet best, doch ook vooral onbekend. Doch kennelijk, was Der Michael in welke capaciteit dan ook, onlangs wel aanwezig bij het huwelijk van zijn dochter. Gina-Marie trouwde op het vakantiehuis in Mallorca. Naast Ome Ralf, broertje Mick, moeder Corina en een zwik goede bekenden, was ook Michael ‘aanwezig’, aldus kwaliteitspublicaties.

Glimmertje hoop

Gasten moesten smartphones bij de deur inleveren dus alsnog weten we eigenlijk niets van hoe georiënteerd Michael is in trias. Maar ja, als hij werkelijk helemaal niets zou meekrijgen, zou het wel een beetje apart zijn om hem vanuit Zwitserland naar Mallorca te brengen. Laten we dus hopen dat er nog een glimmertje bewustzijn in de rode baron zit. Waarvan akte.