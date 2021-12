Boefjes in Golf denken met wisseltruc politie voor de gek te houden

Les één van een goede wisseltruc. Doe het onopvallend en niet als de politie al achter je staat.

Een koude maaltijd, maar een vermakelijk verhaal voor de politie in Rotterdam. En boeven van de weg geplukt, ook niet onbelangrijk. In een vandaag gedeeld verhaal op Facebook blikt de politie terug op een gebeurtenis van enkele weken geleden.

Politie ziet verdachte VW Golf

Een zwarte Volkswagen Golf op de A20 trekt de aandacht van de politie. Het kenteken denken ze te herkennen. Na een kentekencheck blijkt inderdaad dat de eigenaar een ingevorderd rijbewijs heeft. De politie besluit een stopteken te geven. Die negeren ze en verder op bij Capelle aan de IJssel neemt de Golf de afslag. Bij het stoplicht doen de inzittenden vervolgens een wisseltruc. De bijrijder gaat achter het stuur plaatsnemen. De politieauto staat er echter pal met de neus bovenop, dus de agenten zien het gewoon gebeuren. Niet heel slim.

Even later stopt de Volkswagen Golf toch voor de politie. Eén van de inzittenden begint het echter op een lopen te zetten. Hij springt zelfs het water in. Desalniettemin weet de agent hem in de kraag te vatten, want deze sommeert de voortvluchtige om uit het water te komen. Daar blijkt de verdachte een geladen vuurwapen op zak te hebben.

Ook blijkt de bestuurder van de wisseltruc helemaal geen rijbewijs te hebben. En de inzittende, die eerder aan het rijden was, was inderdaad de persoon met het ongeldig verklaarde rijbewijs. Omdat de politie heeft gezien dat de personen aan het wisselen waren in de auto komen ze er niet mee weg.

Dit alles gebeurde rond etenstijd en de agenten hadden na afloop geen lekkere warme maaltijd. Helaas, maar daar staat wel iets moois tegenover. Namelijk niet al te snuggere misdadigers die zijn opgepakt en zitten nu in de problemen vanwege de verdenking van meerdere strafbare feiten. De politie is zo lief geweest er een video bij te maken. Kijken dus!

Via Verkeerspolitie Eenheid Rotterdam op Facebook