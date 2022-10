Boerderijwinkel Jeremy Clarkson is vies, lelijk en moet dicht

Ja, zo heftig is het echt. De lokale autoriteiten willen de toko sluiten bij de boerderijwinkel van Jeremy Clarkson.

Na het stoppen als presentator bij TopGear kwam het welbekende drietal uit het Britse autoprogramma terecht bij Amazon. Niet alleen om een soort Amazon-derivaat van TopGear uit te brengen dat we kennen als The Grand Tour, ook om individueel programma’s te maken. Zo heeft James May een aantal reisprogramma’s gemaakt voor Prime Video en Jeremy Clarkson schittert in een serie over zijn nieuwste hobby: het bijhouden van een boerderij. In die serie wordt duidelijk gedocumenteerd dat Clarkson een boerderijwinkel opent: de Diddly Squat Farm Shop. Een winkeltje dat producten van de boerderij van Clarkson verkoopt, waar iedereen gewoon heen mag. Zo heeft ondergetekende Diddly Squat deze zomer bezocht. U ziet het goed, op het stuk zand dat ze afschrijven als parkeerplaats, waar een Land Rover aan te raden is, stond ook de Renault Clio uit de AB Garage te shinen.

Jeremy Clarkson’s boerderijwinkel in de problemen

De parkeerplaats is niet het enige ietwat ruw uitgevoerde dingentje bij Diddly Squat. De boerderijwinkel van Jeremy Clarkson zit vol met ‘simpele’ oplossingen voor toch wel vaak voorkomende problemen. Om even een beeld te schetsen: veel meer dan een schuur met wat picknickbanken achterin is het niet. Plassen doe je in – zoals de Britten dat zo mooi noemen – een porta-potty (dixi), parkeren is dus een drama en sowieso het feit dat al deze mensen naar het anders zo rustige Chipping Norton vertrekken is een beetje te veel van het goede. De gemeente is er goed klaar mee en sleepte Clarkson voor de rechter.

Ongepast

Bovenstaande uitspraak wordt gedaan omdat de boerderijwinkel van Jeremy Clarkson in de Cotswolds ‘AONB’ (Area of Outstanding Natural Beauty) ligt. “De schaal en aantrekkingskracht van de boerderijwinkel zijn ongepast voor zijn plattelandse ligging’. Het is Clarkson al duidelijk gemaakt dat hij zijn deuren moet sluiten en alles wat met eten en dineren te maken heeft moet verdwijnen.

Beroep

Jeremy Clarkson is niet van plan om zijn boerderijwinkel te veranderen en gaat dan ook in hoger beroep. Volgens zijn woordvoerders is alles volgens het boekje gegaan en is er geen grond waarop de gemeente hem dit legaal gezien kan ontnemen. Eerder maakte Clarkson al duidelijk dat hij ook geen boodschap heeft aan de klacht dat het ’te druk is’ bij Diddly Squat. “Ja, het is druk. Maar in het dorp (Chipping Norton, red.) doen de winkels het beter, de kroeg het beter en de terrasjes het beter dan ooit. Het overstroomt met mensen, maar het zijn allemaal mensen die geld uitgeven.” De uitspraak in de zaak volgt. (via Sky)