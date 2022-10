Raken we de mooiste BMW van het moment kwijt?

Misschien wel de mooiste BMW van de huidige line-up zit in het verdomhoekje als het aan insiders ligt.

BMW heeft qua design de grens al meermaals opgezocht, maar de line-up van het merk bevat nog een paar aardig tof getekende auto’s. Neem nou wat technisch gezien het topmodel is van BMW, de 8 Serie. Daar staat gewoon een hartstikke mooie coupé. Of cabrio. Of zelfs Gran Coupé, als je de definitie van coupé niet snapt.

BMW 8 Serie exit?

Het altijd goed geïnformeerde BMWBlog laat ons weten – op basis van geruchten, welteverstaan – dat we moeten genieten van de 8 Serie zoals ‘ie nu is. Er komt namelijk wel een opvolger, maar niet zoals we het nu gewend zijn. Die opvolger, met modelcode G77 volgens de insider die BMWBlog gebruikt, zal verschijnen in 2026. Er gaat gekeken worden naar één soort aandrijflijn en één carrosserievorm. Dan voel je de bui al hangen: dat biedt weinig toekomstperspectief voor de V8 én de coupé en cabriolet.

Elektrische Gran Coupe

De BMW G77 is namelijk een 8 Serie opvolger als Gran Coupe. Als dat waar is, mogen we gedag zeggen tegen de 8 Serie Coupé en Cabrio. Enkel de vierdeurs versie zal blijven. Verwacht die ook niet als M8, M850i of zelfs 840i: dit model zal volledig elektrisch worden. Een soort BMW i5 dus, maar dan iets sexier. Deze zou tussen de i5 en i7 in komen, dus lijkt ‘i6’ een logische naam. Maar dat is allemaal nog speculatief.

Verrassing?

Is het jammer dat we dus niet zo lang hebben mogen genieten van de revival van de briljante 8 Serie? Ja. Is het begrijpelijk? Ook ja. Het zal hopelijk niet als verrassing komen dat de Coupe en Cabrio geen hardlopers zijn en BMW dus moet kijken naar waar het geld ligt. De Gran Coupe is de populairste versie van de 8 Serie, dus die blijft. Jammer, enigszins begrijpelijk. Hopelijk verandert er nog het één en ander, want dit alles is dus verre van bevestigd door BMW.