Top 10: PHEV modellen met de grootste actieradius

Qua actieradius zitten automerken op het gebied van PHEV modellen ook niet stil. Maar wie is koning te rijk?

De PHEV blijkt nog steeds aardig populair. Het is natuurlijk een compromis, maar wel eentje die veel mensen over de streep trekt om (half)elektrisch te gaan rijden. Het mooiste zou natuurlijk zijn als je die benzinemotor alleen nodig hebt voor echt lange stukken rijden. Welke PHEV heeft de grootste actieradius op één accu?

PHEV modellen met de grootste actieradius

Daarvoor zijn wij even in het aanbod PHEV modellen gedoken om de actieradius van elk model te vergelijken. Uiteraard is het aardig om het overzicht PHEV modellen met de grootste actieradius van vorig jaar even erbij te pakken om te kijken wat er dit jaar is veranderd. Om de lijst een beetje interessant te houden, pakken we steeds het best presterende model per aandrijflijn erbij. Anders bestaat de top 10 voor de helft uit auto’s met dezelfde motoren. Dit benoemen we natuurlijk als dit het geval is. Without further ado, de top 10, van klein naar groot.

10: Volkswagen Golf eHybrid – 71 kilometer

Dit is de eerste auto waar je deze aandrijflijn in een breed scala andere modellen kunt krijgen. De 1.4 TSI met hybride-ondersteuning, goed voor 204 pk, is te vinden in een hoop VAG-spul. De auto met de hoogste opgegeven WLTP-actieradius is de Volkswagen Golf eHybrid, deze komt namelijk 71 kilometer ver. Deze aandrijflijn is tevens te vinden in de Skoda Octavia iV, Volkswagen Arteon eHybrid en SEAT Leon eHybrid. Daarmee kom je respectievelijk 69, 61 en 60 kilometer ver op één accu.

9: Toyota RAV4/Suzuki Across Plug-in: 75 kilometer

Op plek negen van de PHEV modellen met de hoogste actieradius staat het duo van Toyota en Suzuki. De RAV4 en Across zijn identiek, alleen op detailniveau iets anders getekend en natuurlijk bij een andere dealer te vinden. De aandrijflijn is wel identiek: een 2.5 liter viercilinder doet het samen met een elektromotor en dat levert 306 pk op. Tevens zorgt het ervoor dat dit duo het bij 75 km pas voor gezien houdt.

8: Mercedes A250e: 82 kilometer

Grappig hoe autofabrikanten een lijst als deze nog even vers kunnen opschudden. Met 74 kilometer stond de Mercedes A-Klasse als A250e Hatchback eerst op plek negen. Deze week werd echter een rits facelifts doorgevoerd voor de benjamin van Mercedes en is elke ‘250e’ iets efficiënter geworden. Het zorgt ervoor dat je met een Mercedes A250e, maar dit keer de sedan, 82 kilometer ver komt. Daarmee komt ‘ie nu ietsje boven de RAV4 en Across uit. Nog steeds is het de welbekende 1.3 liter benzinemotor gekoppeld aan een elektromotor om 218 pk te realiseren. Er is ook nog een A250e Hatchback die 81 km ver komt, een B250e die 77 km haalt en een CLA 250e en GLA 250e. De CLA en GLA zitten hier nog ietsje onder, maar het lijkt ons dat de updates ook die modellen spoedig zullen bereiken.

7: BMW 225e xDrive Active Tourer: 87 kilometer

De compleet nieuwe ’25e’ PHEV aandrijving van BMW is voor actieradiuscijfers best aardig. Het levert de gloednieuwe Active Tourer een plek zeven op in dit overzicht. Dat geldt voor beide motoren. Je kunt de nieuwe Active Tourer namelijk krijgen als 225e en 230e. Beide is het de 1.5 liter driecilinder van BMW en MINI gekoppeld aan twee sterktes elektromotor. De 225e is goed voor 245 pk en de 230e levert een heuse 326 pk op! Voor beide modellen betekent het dat je pas na 87 km over moet naar de benzinemotor. Je kunt de nieuwe X1 ook met deze aandrijflijn krijgen, maar dan daalt de actieradius wel naar 83 km.

6: BMW XM: 88 kilometer

Kiekeboe! Het gaat bij de BMW XM zo veel over het uiterlijk, dat je bijna vergeet dat er onder dat uiterlijk ook nog een motor schuil gaat. Dat is de nieuwe BMW S68 V8 met elektro-ondersteuning. Daarmee is deze 653 pk (en later 750+ pk) sterke kolos dus gewoon een PHEV en mag de actieradius van 88 kilometer gewoon genoteerd worden in deze lijst.

5: BMW 750e/Volvo S90 Recharge: 89 kilometer

De laatste BMW in deze lijst. Want als je echt elke kilometer wil benutten, dan is de BMW 750e de koning van BMW. De nieuwe 750e combineert een zes-in-lijn met een aardig sterke elektromotor, om zo tot 490 pk te komen. Dat levert op dat de nieuwe 7 Serie 89 kilometer ver komt. Hij moet plek vijf in deze lijst delen met de Volvo S90, die eveneens 89 kilometer ver komt. De S90 heeft een viercilinder met 455 pk, net als de XC90, XC60, V90, V60 en S60. Het is echter de grote sedan van Volvo die hem het beste benut, want de rest blijft tussen de 68 en 88 kilometer zitten.

4: Mercedes GLE 350e: 98 kilometer

Op plek vier beginnen we bij de PHEV modellen te komen die de 100 halen, qua actieradius dan. Tenminste, de Mercedes GLE 350e haalt het nét niet. De gigant van Mercedes met een viercilinder/elektromotor levert 333 pk en komt 98 kilometer ver. Dat levert op dat de GLE 350e net buiten de top 3 valt dit jaar.

3: Mercedes S450e: 112 kilometer

Mercedes heeft echter niks te vrezen, want het brons is voor een andere Mercedes. De nieuwe S-Klasse als S450e haalt de 100 kilometer ruim: de opgegeven actieradius is 112 kilometer. De S450e heeft een grotere motor dan de GLE 350e: de limo koppelt de elektrokracht aan een 3.0 liter zes-in-lijn. Dat levert ook nog eens 408 pk op.

2: Land Rover Range Rover Sport P400e: 113 kilometer

De nieuwe lichting Land Rovers met stekker slaan in als een bom in deze lijst van PHEV modellen met de grootste actieradius. De hagelnieuwe Range Rover Sport met de P400e-motor haalt namelijk één kilometer meer dan de S450e: 113 kilometer! Ook Land Rover koppelt elektropower aan een 3.0 zescilinder voor de nieuwe Sport, wat 440 pk oplevert. Je kunt deze aandrijflijn ook in de nieuwe Range Rover krijgen (zonder Sport), maar dan daalt de actieradius naar 100 km.

1: Mercedes GLC 300e: 130 kilometer

De oplettende lezer verwacht hier natuurlijk de Polestar 1, maar die is in 2022 niet meer te bestellen. Dan verwacht je hier automatisch de nummer twee, de Mercedes C300e. Die zou inderdaad de top vijf gehaald hebben, maar Mercedes wist de ‘300e’-aandrijflijn nog verder op te voeren in de gloednieuwe GLC. De Mercedes GLC 300e is namelijk de koning van PHEV actieradius: 130 kilometer kan je er mee halen! Dit met dank aan een 2.0 viercilinder die samen met de elektrokracht 313 pk levert.