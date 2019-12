Boerenprotest toch op de snelweg, politie schrijft boetes

De boze boeren hadden het vandaag weer gemunt op de snelwegen.

Vandaag stond in de agenda’s van onze agrariërs gemarkeerd als een nieuwe protestdag in het kader van de stikstofkwestie. Het plan was oorspronkelijk om de distributiecentra van supermarkten te blokkeren, maar daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. Dat betekent echter niet dat de boeren niet gaan protesteren. Vanmorgen wordt daarom op veel wegen de boel opgehouden door gefrustreerde agrariërs. Bij het eerste protest konden ze nog wel op enige sympathie rekenen van het volk, maar hoe lang blijft dat zo?

Er stond op het hoogtepunt 450 km file. Op een normale woensdagmorgen is dat 250 km. In vergelijking met het eerste boerenprotest valt dit echter nog mee, want toen stond er een recordlengte van maar liefst 1.136 km file. De boeren blokkeerden diverse snelwegen, maar de politie greep in. Er zijn ook een aantal boeren op de bon geslingerd, tot nu toe zijn dat er 24 volgens de politie. Gezien het aantal boeren dat de verkeersregels overtreedt is dat nog heel weinig natuurlijk. De boeren die de A9 blokkeerden kregen bijvoorbeeld de kans om hier zonder boete mee weg te komen als ze er bij de eerstvolgende afslag afgingen. Hoewel de politie nog coulant is, geven ze wel een signaal af dat de boeren niet zomaar alle regels aan hun laars kunnen lappen.

Omdat het niet om een gecoördineerd protest gaat, zijn het vooral losse groepjes die overal chaos creëren. Onder ander de A1 en de A9 werden geblokkeerd. Op andere plekken werden langzaam-aan acties gedaan. Ook veel provinciale wegen was en is er vertraging. Op dit moment is de A1 nog steeds geblokkeerd en staat er nog 94 km. We zijn benieuwd wanneer we het volgende protest kunnen verwachten.