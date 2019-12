Land Rover lijft Bowler in

De bouwer van extreme Land Rovers is nu officieel onderdeel van het concern.

Bowler houdt zich al sinds jaar en dag bezig met het ombouwen van Land Rovers naar off-road racemonsters. Eerst deden ze dat nog volledig op eigen houtje, zonder medewerking van Land Rover. Het merk bestaat al bijna 35 jaar, maar in 2012 kwam daar eindelijk verandering in. Dat jaar markeerde namelijk het begin van een officiƫle samenwerking tussen beide merken. Nu zijn de banden nog nauwer geworden, want Jaguar Land Rover heeft Bowler opgekocht. Het merk valt nu onder de Special Vehicles Operations-tak.

We kennen Bowler van hun zwaar omgebouwde Defenders en Range Rovers. Waar veel tuners de prestaties van Land Rovers op onbegonnen terrein niet bevorderden, deed Bowler dat wel. De Britten bouwden extreme auto’s met een laag gewicht, die uitstekend hun mannetje stonden in rally’s. Op basis van de Defender bouwden ze de Tomcat en diens opvolger de Wildcat. Om van een Range Rover een rallyauto te maken is meer nodig, maar ook daar deinsden ze niet voor terug. Dit resulteerde in de Nemesis. Van deze rally-auto werd vervolgens ook weer een straatlegale versie gemaakt.

De samenwerking tussen de Britse merken leidde eerder tot de Defender Challenge. In dit kampioenschap werd er geracet met door Bowler aangepakte Defenders.

Oprichter Drew Bowler heeft de overname trouwens niet meer mee kunnen maken, omdat hij in 2016 overleed. De grote vraag is hoe de toekomst van Bowler eruit gaat zien, nu het in bezit is van JLR. Voorlopig blijven de mannen van Bowler in ieder geval opereren vanuit hun huidige locatie in Belper, in de buurt van Manchester. De baas van SVO heeft nog niets concreets losgelaten over de plannen. We kunnen in ieder geval dus wel wat extremere creaties verwachten onder het SVO-label. Als er iemand van Land Rover meeleest: een Bowler-versie van de nieuwe Defender zou leuk zijn.