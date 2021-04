Politie deelt tientallen boetes uit bij supercar meeting - Autoblog.nl

Kassa afgelopen weekend voor de politie Midden-Nederland, bij een supercar meeting werden behoorlijk wat boetes uitgedeeld.

Hoera, het is lente. Niet zo bloedheet als de zomer en niet zo warm als de winter. Kortom, de ideale omstandigheden om een stukje te gaan toeren met de auto. Alleen, of in gezelschap. Auto meetings beginnen ook weer toe te nemen. Afgelopen weekend was er een supercar meeting in het midden van Nederland, maar de politie had zichzelf ook uitgenodigd.

Mercedes-AMG A35 politieauto

Met onopvallende auto’s, zoals de Mercedes-AMG A35, ben je als agent behoorlijk incognito. Als de supercar eigenaren Autoblog hadden gelezen, dan konden ze weten dat de zwarte AMG een politieauto is. Vorig jaar september lieten we al weten dat de politie in dikke AMG’s gingen rijden.

Boeteregen

Afijn, missie geslaagd voor de agenten. Er werd toezicht gehouden en de politie constateerde tientallen overtredingen bij deze supercar meeting, aldus Team Verkeer MDN in een Instagram story. Tientallen boetes zijn uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. Zo was er een bestuurder die 110 km/u door de bebouwde kom raasde waar 50 km/u was toegestaan. Diverse boetes waren uitgeschreven voor het negeren van een rood verkeerslicht. Boetes voor het inhalen over een doorgetrokken streep. Het rijden met onjuiste kentekens. Onjuist getinte ramen. Tweemaal EMG cursus en vier rijbewijzen werden ingevorderd. De meeting bestond uit ongeveer 50 supercars volgens de politie. Gezien het lijstje lijkt het net of zo’n beetje iedereen op de bon is geslingerd of erger.

Fotocredit: mdejong2220 via Instagram Stories. Videocredit Automotive Mike op YouTube.