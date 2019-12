Stem op de Autoblog Auto van het Jaar 2019!

Welke auto gaat er met de winst vandoor?

We hebben een interessant jaar achter de rug. We maakten kennis met de eerste elektrische Porsche, Mercedes-AMG liet zien meer dan 420 pk te kunnen pompen uit een tweeliter viercilinder, Ferrari kondigde de opvolger van de 488 GTB aan én de Toyota Supra maakte zijn comeback.

Voor de Autoblog Auto van het Jaar maken we altijd een shortlist met een select aantal kandidaten. In dit geval zijn er negen gegadigden. Om het lijstje enigszins overzichtelijk te houden kiezen we één model per merk. Zo bombardeerde Audi Sport bijvoorbeeld een reeks RS-modellen dit jaar, maar is de RS 6 Avant gekozen als de uiteindelijke kandidaat.

Winnaars van recente voorgaande jaren waren de Alpine A110 (2018), Porsche Panamera Sport Turismo (2017), de Alfa Romeo Giulia (2016) en de Volvo XC90 (2015).

De poll staat al enkele dagen live waardoor we het over een tussenstand kunnen hebben. Momenteel staat de Porsche Taycan aan kop. Gaat een elektrische auto voor het eerst de felbegeerde titel winnen? De RS 6 Avant staat op een tweede plaats, gevolgd door de BMW M8 op plek drie. Zoals gezegd is het een tussenstand: er kan nog van alles gebeuren!

Wat is volgens jou de Autoblog Auto van het Jaar 2019?

Audi RS 6 Avant

Porsche Taycan

Toyota Supra

Peugeot e-208

Ferrari F8 Tributo

Mercedes-AMG A 45

Renault Mégane R.S. Trophy-R

BMW M8

Bugatti Chiron Longtail Toon de resultaten

