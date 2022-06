Boerenupdate: protesterende boeren steken er de fik in

De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van de overheid. Dat doen ze door snelwegen in tractorparkeerplaatsen te veranderen, te blokkeren en nu ook door de automobilisten uit te roken.

Na files door langzame tractors en blokkade door hooibalen hebben de boeren vandaag weer iets nieuws bedacht. Om de hardwerkende en overheid vrezende burger op de weg dwars te zitten staan er langs de wegen hooibalen in brand.

Het wordt de hele week bal met de boeren. Gisteren was het blokkeer-dag, vandaag is het brand-dag. Het is aan op de A50 en de A73 en langs de A12 en de A7 zie je geen hand voor ogen door de rook.

Protesterende boeren

Op de A12 bij Woerden, kilometerpaal 37,4 om precies te zijn, is het plaatselijk mistig door de rook van de brandende hooibalen. Beide richtingen op staat het verkeer vast. Langs dezelfde A12 werden bij Bodegraven zelfs twee rijstroken afgesloten omdat de blokkeerboeren daar de hooibalen in de middenberm in de fik staken.

Je zou zeggen dat de boeren hun punt al aardig hebben gemaakt met de boerenprotesten van vorige week en ook gisteren. Probleem is alleen dat ze voor hun gevoel niet gehoord worden in Den Haag. Hun boerenverstand zegt dan dat je meer lawaai moet maken.

Sympathiek of gevaarlijk?

Hoe lang pikken we als gewone burger de fratsen van de protesterende boeren en waar ligt de grens? Is de veiligheid niet teveel in het geding? Langzaamaan rijden op de snelweg, blokkeren van de weg met hooibalen, mest dumpen op de snelweg en vandaag dus rook maken. Heeft de boer nog de sympathie van het volk, of gaan ze te ver? Laat het ons weten.

Foto: Rijkswaterstaat