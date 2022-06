Jos over Max: openstaande rekening op Silverstone

Dit weekeinde is het op Silverstone tijd voor de Grand Prix van Groot Brittannië. Vorig jaar oorzaak voor een flinke fittie tussen Verstappen en Hamilton. Vader Jos ziet het positief in voor zoon Max dit jaar.

Na een wat ongelukkige start van het seizoen rijdt Max Verstappen nu de sterren van de hemel. Hij is in een winning mood zeg maar. Hij staat bovenaan in het coureurskampioenschap, heeft geen last van stuiteren op de baan en is bloedsnel.

Max Verstappen Silverstone

Dit weekeinde is het hele Formule 1 circus in het Verenigd Koninkrijk op Silverstone. De vorige keer dat Verstappen daar de degens kruiste met de toen nog razendsnelle Lewis Hamilton eindigde dat gevecht voor Max in de muur met 200 kilometer per uur. Terwijl hij in het ziekenhuis zat vierde Lewis uitgebreid de overwinning en dat zit de familie Verstappen nog steeds niet lekker.

Er staat een rekening open met Hamilton, aldus vader Verstappen op de ADAC GT Masters tegenover NITRO. Hij voegt daar aan toe dat Max zich niet druk maakt en altijd goed werk levert. Ja voor druk maken heeft hij natuurlijk papa Jos. Wie tipt Jos trouwens voor aanstaand weekeinde?

Ik heb er een goed gevoel over. We zouden sterk genoeg moeten zijn, maar je weet het natuurlijk nooit.

Tja een trotse vader spreekt natuurlijk. Maar Max Verstappen is ook wel favoriet op Silverstone aankomend weekeinde. Het circuit lijkt perfect voor de RB18. Voor Hamilton is het een thuiswedstrijd, dus wie weet wat de race voor hem brengt.