Boete voor Verstappen, Leclerc en Hamilton

Na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk kregen Max Verstappen, Charles Leclerc en Lewis Hamilton een voorwaardelijke boete opgelegd.

Er is heel veel straf uitgedeeld tijdens de GP van Oostenrijk. Het ging toen voornamelijk over het respecteren van de track limits. Maar ook na de race werden er nog straffen uitgedeeld. In elk geval voor het trio dat op het podium stond. Namelijk Max Verstappen, Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Voorwaardelijke boete Max Verstappen

Het trio werd op het matje geroepen door de stewards vanwege de strenge parc fermé regels. De fysio’s van de drie coureurs zouden al contact hebben gehad met de coureurs nog voordat het weegmoment plaatsvond. Dit is in strijd met de regels, de fysio’s mogen niet zomaar het parc fermé betreden.

De FIA heeft daardoor Max Verstappen, Charles Leclerc en Lewis Hamilton een voorwaardelijke boete opgelegd. In alle drie de gevallen gaat het om een boete van 10.000 euro.

Dat betekent dat het trio niet meteen hoeft te lappen. Ze moeten er wel voor zorgen dit seizoen niet nog een keer in de fout te gaan met de parc fermé voorschriften. Want dan moeten ze de boete wel betalen.

Het was niet de enige voorwaardelijk boete van het weekend. Eerder in het weekend kreeg Aston Martin-coureur Sebastian Vettel het aan de stok met de stewards. Hij verliet boos de drivers meeting, wat niet is toegestaan. Het kwam hem op een voorwaardelijke boete van 25.000 euro te staan. Later bood Vettel zijn excuses aan.