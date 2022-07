Countach van 2,6 miljoen euro gekocht? Dit krijg je als cadeau

De aanschaf van een Lamborghini Countach brengt een aantal leuke exclusieve extra’s met zich mee.

Als je meer dan 2,5 miljoen euro hebt overgemaakt voor een auto is het leuk om een cadeautje te krijgen. Een lekker flesje wijn of champagne voelt dan een beetje magertjes. Lamborghini heeft zijn eigen manier om eigenaren van een Countach in het zonnetje te zetten.

Aan de exclusieve supercar, waarvan er slechts 112 gemaakt worden, zijn de nodige extra’s verbonden. Mocht de koper ooit de auto weer wegdoen, dan heeft diegene in elk geval nog tastbare herinneringen in vorm van deze extra’s.

Maar wat voor cadeautjes verstrekt Lamborghini dan met de aanschaf van een Countach? Is het een kofferset? Of een pen? Of een ferme handdruk? Niets van dit alles. Het Italiaanse autofabrikant verstrekt een aantal dingen.

Brief

Ten eerste krijgen de eigenaren een persoonlijke felicitatiebrief van Stephan Winkelmann, de CEO Automobili Lamborghini. Oké, leuk om een keer door te lezen maar dat is het dan ook wel. Gelukkig is dit niet alles.

Schilderij

Met de aankoop van een Countach krijgen eigenaren ook schilderij, gemaakt door de designer Mateusz Wowk onder leiding van Mitja Borkert, hoofd van design bij Lamborghini. Het is overigens niet het origineel, maar een replica.

Het origineel is en blijft in handen van Lamborghini. De 112 eigenaren krijgen elk een replica, gemaakt aan de hand van gigapixel technologie. Op deze manier kan een nagemaakt exemplaar op hoge kwaliteit aangeleverd worden. Musea gebruiken dezelfde techniek om originele werken op een groot formaat na te maken, zonder dat er sprake is van kwaliteitsverlies.

Het kunstwerk moet natuurlijk wel je ding zijn. Tussen die 112 eigenaren van een Lamborghini Countach zullen er ongetwijfeld een paar tussenzitten die de schouders ophalen en het cadeautje ergens op zolder leggen.