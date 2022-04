Max Verstappen vindt Aston Martin Vantage te traag

Max Verstappen noemt de Aston Martin Vantage safety car een schildpad. Hierdoor is het lastig om temperatuur in de banden te houden achter deze safety car.

In de Australische Grand Prix van afgelopen weekeinde werd de Aston Martin Vantage twee maal ingezet. De meeste rijders stonden op de harde band, en het bleek erg lastig om temperatuur in die band te houden bij lage snelheid. Max Verstappen noemde de Vantage een schildpad en klaagde dat de herstart achter Leclerc met koude banden erg lastig was. Daarover bericht Motorsport.com.

Max Verstappen safety car

Dit seizoen zetten Aston Martin en Mercedes beiden hun snelste wagens in. Mercedes maakt gebruik van de AMG GT Black Series met 730 pk, en deze straatracer komt veel dichterbij de snelheid van circuitauto’s. De Mercedes is ongeveer vijf seconden per ronde sneller dan de Aston.

Mercedes coureur George Russel was er natuurlijk als de kippen bij om te zeggen dat de Mercedes natuurlijk de betere safety car is. Bernd Maylander, de voormalige DTM coureur die de safety car bestuurt, haalt alle snelheidspotentieel uit de Vantage die erin zit, zo moet ook Verstappen toegeven. Toch zal hij voor het eerst blij zijn achter een Mercedes te rijden dit seizoen als er een safety car situatie is…