Musk geeft Duitsland de schuld van vertraging - Autoblog.nl

Musk geeft Duitsland de schuld. Logisch. Dat doen we allemaal. Of het terecht, is een tweede.

Oh, het had zo mooi moeten worden. Elon Musk en zijn internet leger aan toetsenbordridders zou ook wel even Europa gaan veroveren. Dat is ze op zich aardig gelukt. In alle commentsecties vinden we Elon Musk een toffe peer en de verkoopcijfers van Tesla spreken voor zich.

Het is een beetje het bekende verhaal bij Tesla. Ze bereiken mijlpaal na mijpaal, maar het komt niet zo bijzonder over omdat er nóg meer beloofd was. Maar het is niet altijd de schuld van Tesla, volgens Tesla. Dat meldt Elon Musk, de grote CEO van, eh, Tesla.

Opening

Het was de bedoeling dat de Europese Gigafactory van Tesla in Berlijn binnenkort geopend zou worden. De officiciële opening stond gepland voor 1 juli. Die gaat Tesla niet halen. Uiteraard geeft Elon Musk Duitsland de schuld.

Het is de bedoeling dat in de Gigafatory in Berlijn de Tesla Model Y voor Europa gebouwd gaat worden. Ook gaat Tesla de nieuwe batterijpakketten (het nieuwe ‘4.680’-accupakket) in Duitsland produceren. Tesla kan al bijna beginnen. Naar het schijnt staat de afdeling om de mallen te persen al paraat en heeft de verf-adeling ook zijn zaakjes op orde. Dat laatste kan niet moeilijk zijn: er zijn immers slechts 5 kleuren.

Elon geeft Duitsland de schuld van niet halen doelen

Maar de bureaucratie van Duitsland gooit volgens Tesla roet in het eten. Volgens Musk zou het beter zijn als Duitsland minder bureacratisch zou zijn. De elektropionier laat weten dat er actief gehandeld moet worden om vele regels verwijderen. Volgens Elon zijn er teveel regels in Duitsland waardoor je niet goed kunt ondernemen.

Uiteraard gaat de in Zuid-Afrika geboren entrepeneur er nog even verder op in. Want Musk vindt dat Duitsland op deze manier het ontmoedigt om investeringen te doen in duurzame projecten. Daardoor is het voor Duitsland onmogelijk alle klimaatdoelen te halen, aldus Zijne Koninklijke Hoogheid de Muskias. Juist. Omdat Tesla niet vrij baan krijgt om een fabriek uit de grond te stampen, gaat het helemaal mis met Duitsland.

Via: Reuters.