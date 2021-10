Officieel: geen snelheidslimiet op de Autobahn!

Terwijl de Duitse coalitie wordt gevormd is er al één zekerheidje: die snelheidslimiet op de Autobahn komt niet!

In Duitsland zijn de verkiezingen net achter de rug en dat betekent dat ook daar wordt geformeerd. Nou is dat allemaal vooral interessant voor onze oosterburen zelf, maar er is nog één puntje waar ook buurlanden en op een bepaalde manier de hele wereld baat bij heeft. We hebben het dan natuurlijk over de snelheidslimiet op de Autobahn.

Snelheidslimiet Autobahn

Want op veel plekken en Duitsland is die er niet en mag je dus zelf bepalen hoe hard je rijdt. Klinkt als een walhalla voor de eigenaar van dik (Duits) autospul. Een snelheidslimiet voor de Autobahn zat echter wel in het verschiet. Voor lol trappen op een semi-openbare weg ga je maar lekker naar de Nürburgring, racen op de openbare weg is deels gevaarlijk en deels slecht voor het milieu, zo stellen Die Grünen. Laat het nou wel net zo zijn dat die partij in de coalitie komt. Die willen natuurlijk die snelheidslimiet.

Geen limiet

Zet ‘No Limits’ van 2 Unlimited maar alvast aan, want de SPD, FDP en Die Grünen zijn het eens kunnen worden over de snelheidslimiet van de Autobahn: die blijft zoals die is! Op vele stukken mag je dus gewoon nog zo hard als wat je teller toelaat. Opvallend genoeg zeggen zowel de Groenen als de SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) dat die limiet wel mag komen. De reden is dat vooral de FDP (Freie Demokratische Partei) vindt dat het niks oplevert. Het is prima zoals het is en milieu dan wel CO2-uitstoot moet je op andere manieren compenseren. Bovendien, zoals eerder gezegd, zit het té ingebakken in de Duitse cultuur en vele Duitsers voelen zich ‘ingeperkt in hun vrijheid als er een limiet komt’. Zoals wel vaker gebeurt in de moderne volkscultuur. Wel wordt het in de gaten gehouden of er geen toenames in dodelijke ongelukken te vinden zijn.

Sebastian Vettel ‘zou limiet niet erg vinden’

Een tijdje voor het nieuws over de snelheidslimiet van de Autobahn werd door Bild gevraagd aan Sebastian Vettel of hij een limiet ziet zitten. De Duitse F1-coureur is voorstander van zo’n limiet. Hij gelooft niet in die inperking van vrijheid. “Ik voel me niet beperkt als ik door andere landen met een snelheidslimiet rijd. Dus in Duitsland zal dat ook wel meevallen.” Ook Vettel zegt dat je rijden op de limiet beter op een circuit kan doen. “Daar is het gecontroleerder en dus veiliger”.

De snelheidslimiet van de Autobahn, of het gebrek daaraan, staat dus in ieder geval ‘vast’ voor op zijn minst de komende vier jaar. Daarna wordt er opnieuw naar gekeken en komen de onderhandelingen weer op gang. Voor nu kan elke Mercedes- of BMW-eigenaar weer lekker zijn gang gaan over de grens. (via AutoBild)

Met dank aan Stef voor de tip!