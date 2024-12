Bondskanselier vindt sluiten Volkswagen-fabrieken geen puik plan

Bondskanselier Scholz vindt dat Volkswagen geen fabrieken moet sluiten. Maar wat er dan wel moet gebeuren…?

De auto-industrie is de trots van Duitsland. Dat het slecht gaat met de grootste autofabrikant van het land – Volkswagen – gaat daarom heel Duitsland aan. Nu heeft ook bondskanselier Olaf Scholz zich uitgesproken over de situatie bij Volkswagen.

Volkswagen is van plan rigoureuze maatregelen te nemen, door ten minste drie fabrieken te sluiten in Duitsland. Daarmee zouden er ook tienduizenden mensen op straat gezet worden. Verder willen ze de lonen met 10% verlagen.

In een interview zegt Olaf Scholz nu dat het sluiten van fabrieken “niet de juiste weg” is. Dat is makkelijk gezegd, maar Volkswagen doet dit natuurlijk niet uit luxe. Ergens moeten er harde maatregelen worden genomen.

Verkeerde beslissingen van het management hebben geleid tot de huidige situatie, aldus Scholz. Maar juist daarom is het niet óke om fabrieken te sluiten, volgens de bondskanselier. Hoe Volkswagen dan wél uit de penarie moet komen is niet duidelijk.

Naast de fabrieken in Duitsland wil Volkswagen overigens ook nog een fabriek in China sluiten. Deze sluiting is een stuk minder omstreden. Het aanhouden van de fabriek was juist controversieel, omdat deze in verband werd gebracht met dwangarbeid van Oeigoeren.

Bron: SPD