Weg open voor Volkswagen om medewerkers te ontslaan

Niet staat Volkswagen meer in de weg om een reorganisatie door te voeren, waarbij medewerkers vrezen voor hun baan.

Het moge inmiddels duidelijk zijn. Het gaat niet zo lekker bij Volkswagen. Een reorganisatie bij het Duitse autoconcern lijkt een logische stap in de zoektocht naar financiële gezondheid.

30 jaar oude overeenkomst beëindigd

De stap dat medewerkers moeten vrezen voor hun baan bij Volkswagen komt steeds dichterbij. Het concern heeft gisteren een 30 jaar oude werkzekerheidsovereenkomst met de vakbond beëindigd. Dit jaar hoeven de medewerkers nog niets te vrezen. Volkswagen heeft echter vrij spel om vanaf juli 2025 mensen te ontslaan om kostenbesparingen door te voeren.

Door de overeenkomst met de vakbond hadden medewerkers nog een stok achter de deur, mocht alles naar de poep gaan. Die stok is nu weg. Naast het beëindigen van de overeenkomst is Volkswagen ook gestopt met het bieden van werkgarantie voor trainees die bij het bedrijf komen werken. Automatisch in aanmerking komen voor een baan na een traineeship zit er dus niet meer in.

Dit zijn allemaal de eerste tekenen dat er grote dingen gaan veranderen binnen Volkswagen. Het concern sorteert nu voor op een reorganisatie, alle ontwikkelingen wijzen daar op. Hoe groot of hoe klein de reorganisatie gaat zijn is niet duidelijk. Het gaat hoe dan ook merkbaar zijn voor de Duitse economie, Volkswagen is de grootste werkgever in Duitsland.

Vorige week maakte Volkswagen al bekend voor het eerst in de geschiedenis van het concern te overwegen een fabriek te sluiten. Reden is de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s, waar VAG de afgelopen jaren nou juist zo hard op heeft ingezet.

Het is niet zo dat alle overeenkomsten in de prullenbak verdwijnen. Volkswagen hoopt nieuwe akkoorden en afspraken met vakbonden te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld realistische afspraken over salarissen. Mocht Volkswagen inderdaad medewerkers gaan ontslaan bij een ontslagronde kan het concern nog altijd tegengas verwachten van de vakbonden.