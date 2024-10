BREEK: VW sluit fabrieken, ontslaat personeel, verlaagt loon

Verregaande maatregelen, Volkswagen neemt ze om bestaanszekerheid voor de toekomst veilig te stellen.

Het zijn geen leuke tijden om voor Volkswagen te werken in Duitsland. De grootste werkgever van onze Oosterburen zit in zwaar weer. Al een tijdje was duidelijk dat er dingen stonden te gebeuren. Maar hoe groot de reorganisatie zou uitpakken was nog onduidelijk.

3 Volkswagen fabrieken sluiten

Voorzichtig klonken de eerste geluiden over het sluiten van een fabriek. Historisch nieuws, want dat heeft Volkswagen nog nooit in haar geschiedenis hoeven doen. Nu is de omvang duidelijk, want Volkswagen heeft bekend gemaakt wat er gaat gebeuren. De maatregelen zijn groot.

Volkswagen gaat zeker drie fabrieken sluiten in Duitsland. Tienduizenden medewerkers zullen worden ontslagen. Dat niet alleen. Ook gaat het loon van medewerkers die er nog wel werken met een geplande 10 procent omlaag. Dat is niet wat je wil horen als VW-medewerker zijnde, in tijden waar alles alleen maar duurder is geworden.

Het is allemaal nog niet honderd procent. De plannen zijn door het management voorgelegd. Er moeten nog beslissingen worden genomen welke maatregelen daadwerkelijk gaat gebeuren en welke niet of in een eventueel verzachtende vorm komen. De vakbonden gaan natuurlijk ook nog van zich laten horen.

Het Duitse autoconcern zit al maanden in zwaar weer. Dalende verkopen door onder andere concurrentie uit China zijn hier een belangrijke oorzaak van. Het personeel staakte vanmorgen al en onderhandelingen met de Duitse vakbonden hebben momenteel nog niets opgeleverd.

Het grote pakket aan maatregelen van Volkswagen is een noodgreep om kosten te besparen binnen het concern. De volgende stap is onderzoeken hoe ze uit dit dal kunnen klimmen. De verkopen moeten weer aantrekken en het concern zal iets moeten verzinnen om de boel op de rit te krijgen. Volkswagen kent zo’n 120.000 medewerkers en heeft 10 fabrieken in Duitsland, de gehele Volkswagen Groep is goed voor circa 300.000 man personeel. (via Reuters)