Volkswagen verkoopt omstreden ‘Oeigoeren-fabriek’

Volkswagen doet afstand van hun controversiële fabriek in China.

Zoals je waarschijnlijk hebt meegekregen sluit Volkswagen diverse fabrieken in Duitsland. Ze gaan echter nog een fabriek afstoten, en dan wel in China. Dit komt niet geheel als een verrassing, want deze fabriek lag al een tijdje onder vuur.

De fabriek is gevestigd in de regio Xinjiang. Dat zegt je misschien niet zoveel, maar de naam van de oorspronkelijke bewoners doet wellicht wel een belletje rinkelen. Dat zijn de Oeigoeren. En die worden niet heel vriendelijk behandeld door de Chinezen.

Wat heeft dat met Volkswagen te maken? Nou, bij de bouw van het testcircuit bij de fabriek zou gebruik zijn gemaakt van Oeigoerse dwangarbeiders. Volkswagen ontkende hiervan op de hoogte te zijn, maar hun aanwezigheid in deze regio bleef controversieel.

Volkswagen maakt hier nu een einde aan door de fabriek te verkopen. De koper is het staatsbedrijf Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification. Die zullen waarschijnlijk niet enorm begaan zijn met het lot van de Oeigoeren, maar Volkswagen heeft hun handen er in ieder geval vanaf getrokken.

Los van het Oeigoeren-verhaal heeft Volkswagen overigens goede redenen om van de fabriek af te willen. De fabriek uit 2013 was ingericht voor de productie van goedkope benzineauto’s, maar EV’s en hybrides hebben intussen een enorme opmars gemaakt in China. De activiteiten in de fabriek stonden daarom op een laag pitje. Sterker nog: er zijn al sinds 2019 geen auto’s meer gebouwd.

Via: Reuters

Foto: de Volkswagen Santan, die werd gebouwd in Xinjiang