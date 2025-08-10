Booooomba! Auto explodeert pardoes op parkeerplaats

Een goede reden om niet zelf met een lullig blussertje aan de gang te gaan.

Jarenlang zijn we geleerd dat auto’s die ontploffen in films ‘niet echt’ zijn. Michael Bay en zijn ambtsgenoten hebben het natuurlijk graag, een spectaculaire explosie om de actie naar level 11 te tillen. Echter zij moeten daarbij geholpen worden door special effects en stuntteams met vuurwerk. Want je moet in principe heel gek doen voordat een moderne auto ontploft. Na de Ford Pinto is dat namelijk niet meer bon ton in de autobranche.

En toch; dezer dagen zien we het gevoelsmatig weer steeds vaker. Onlangs hadden we al de vuurbal op de Nürburgring. Er zijn tevens al verschillende schepen vergaan door brandende auto’s. En in Zuid-Korea mogen EV’s niet meer in parkeergarages onder appartementencomplexen geparkeerd worden. Misschien is het omdat het nieuws van alle kanten komt anno 2025 en er inmiddels acht miljard mensen zijn. Dagelijks heb je dus best veel kans dat er ergens op de wereld iets bizars gebeurt. Wat dan binnen no-time overal op internet te zien is.

Zoals al even aangestipt is alles dezer dagen een cultuuroorlog, zelfs ontploffende auto’s. De ene groep zegt dat dit vaker voorkomt bij EV’s, de ander zegt dat juist auto’s met een verbrandingsmotor vaker in vuur en vlam gaan. Hoe het ook zij; er is weer een ontploffinkje geweest hoor. En met ontploffinkje, bedoelen we in dit geval een gigantische biem.

Het gebeurde allemaal in de buurt van Washington DC. Wat sommigen ertoe beweegt op te merken dat hier dus de laatste Epstein files verdwenen zijn. Complot-theorieën daargelaten: volgens de brandweer is er een auto met benzinetank ontploft. Doch de oorzaak van het vuur zou een ‘elektrisch probleem’ zijn. Dat kan natuurlijk ook bij benzineauto’s of Plug-ins het geval zijn, want die hebben ook een accu/accu’s. Uit het resterende wrak kunnen wij niet meer herleiden wat voor auto het nu is. De auto’s aan weerszijde van de ontploffer zijn een Hyundai Kona en een Chevrolet Malibu zo te zien.

Enfin, op internet woedt de verhitte discussie voort. Doch wij zien in de gebeurtenis vooral een wijze les. Als er ergens een auto staat te branden, houdt dan een beetje afstand met je T-shirtje en brandblusser van de Action totdat de professionals komen met ordentelijk materiaal. Holy moly. Waarvan akte.