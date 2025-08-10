Formule 1 immens populair, harkt krankzinnig veel geld binnen

Liberty Media blijkt een gouden greep te hebben gedaan met het kopen van de de Formule 1 rechten en loopt nu belachelijk binnen.

Bernie Ecclestone zal zich nog wel eens achter de oren krabben. Via zijn handeltjes in auto’s en pandjes kwam de grote kleine man in 1972 de Formule 1 binnen. Voor naar verluidt 100.000 Pond kocht hij het Brabham team. Daar gaf hij vijftien jaar leiding aan, waarin het team 22 keer won en twee titels pakte met de schoonvader van Max Verstappen. De voormalig okkaziehandelaar zag echter gedurende zijn tijd in de F1 nog grotere kansen.

Eind jaren ’70, begin jaren ’80 merkte Ecclestone op dat de commerciële handel en wandel van de sport chaotisch en versnipperd was. Organisatoren van races deden hun eigen deals met (TV) media en ook teams ‘deden maar wat’ in het binnenslepen van geld in ruil voor reclame en exposure. Dat kon beter. Ecclestone begon zodoende gestaag te manoeuvreren naar meer macht in de sport.

Als teambaas van Brabham nam hij het initiatief voor het oprichten van de FOCA (Formula One Constructors Association), samen met Frank Williams, Colin Chapman, Teddy Mayer, Ken Tyrrell en Max Mosley. Vooral samen met Mosley, strijdde hij tegen de FISA onder leiding van Jean-Marie Balestre. In die dagen stonden de meeste autofabrikanten in de sport aan de kant van de FISA en tegenover de teams die de FOCA vormden. Na een bittere strijd volgde unificatie middels het eerste Concorde Agreement. Mosley en Ecclestone waren de grote winnaars. Mosley werd baas van de FIA (opvolger van de FISA). Ecclestone mocht van de nu geünificeerde F1 teams de commerciële rechten uitbaten. Iets wat hem steenrijk maakte.

Daar zou het verhaal van Ecclestone de geniale zakenman eindigen. Ware het niet dat Bernie zijn rechten in 2006 verkocht voor ongeveer 1.7 miljard Dollar aan CVC Capital Partners. In 2017 werden de rechten daarna verkocht aan Liberty Media voor ongeveer 8 miljard Dollar. En amper acht jaar later, is de sport opnieuw een veelvoud daarvan waard. Naar verluidt werd een bod van 20 miljard door Saoedie-Arabië afgewimpeld met de notie dat dit veel te weinig zou zijn. Ecclestone merkte ooit smalend op dat de F1 onder Liberty Media van een sterrenrestaurant is veranderd in een burgertent. Doch het is dus Liberty Media dat momenteel als laatst lacht.

Alleen al in Q2 heeft de F1 voor 1,34 miljard aan inkomsten binnen geharkt. Het is een stijging van 41 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De F1 film helpt daar voor een klein deel direct aan mee, volgens F1 zelf voor enkele tientallen miljoenen. Maar vermoedelijk waardevoller, zijn de extra ‘social impressions’ die de film oplevert. Men schermt met 20 miljard ‘social impressions’ en dat is 100 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Amai.