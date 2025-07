Nürburgring produceert vurige biem tussen 911 GT3 en M2

Je kan de spectaculaire beelden van de biem met een gerust hart bekijken, want de bestuurders van de Duitse dikbolides hebben het er op een of andere manier levend vanaf gebracht.

Hopelijk wordt het geen vaste traditie, maar we hebben weer een forse biem te pakken op de Nürburgring in het weekend. Onlangs hadden we er ook al een paar te pakken op één en dezelfde dag. En natuurlijk ging het ook tijdens de 24 uur die onlangs verreden werd een keer goed mis. De koprol van de Aston tijdens die race, valt echter in het niet bij de salto mortale die een 911 gisteren maakte na een touché met een blauwe M2. Gelukkig bleef deze salto zoals gezegd zonder mortale gevolgen. de auto’s zijn wel afgeschreven dunkt ons. Zelfs in het voormalig Oostblok gaan ze deze chassis vermoedelijk niet meer aan elkaar veilen.

Vuurbal

Op beelden is te zien hoe de Porsche 911 aanstalten maakt de BMW in te halen, dan heel even twijfelt en er vervolgens toch voor gaat. Precies wat je niet moet doen dus. De BMW verwacht de Porsche niet meer aan de binnenkant van de bocht en knijpt helaas net voldoende af om de Porker aan te raken. Je zou vervolgens verwachten dat de BMW rechtsaf de bietenbrug op spat. Maar in plaats daarvan kruist de Porsche de BMW en vliegt die uiteindelijk via de vangrails de lucht in. Op zich wel toepasselijk bij Flugplatz, maar desalniettemin kan dit nooit de bedoeling zijn geweest. Als de Porsche de boarding in knalt ontstaat er ook een kortstondige enorme vuurbal. Het lijkt alsof de tank gescheurd is, wat eigenlijk niet mag gebeuren.

Sensatie

Maar goed, daar de inzittenden nog leven zal niemand bij Porsche of BMW klagen over veiligheid vermoedelijk. Want voor het feit dat ze het kunnen na vertellen mogen de vrijetijds coureurs hun engelen wel bedanken als je het zo ziet. Op Youtube heeft iemand de goede -lees: zeer slechte- smaak gehad om er het onheilspellende Kerosene onder te monteren.

Voor de niet ingeweiden: dit is een onheilspellend liedje wat iemand die zich met 300+ op de Autobahn de volgende wereld inreed met een Audi RS6 naar verluidt aan had staan tijdens die crash. Sindsdien is het een soort ‘humor’ om dit liedje te pas en te onpas te gebruiken bij crashvideo’s, vooral met Audi’s. Allemaal een beetje luguber dus. Maar goed, de mensen leven dus nog en we weten dat jullie gretis smøllen van iedere sensatie die beschikbaar is op de zondagavond, dus bij deze. Biem!?