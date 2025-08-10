Deze BMW M3 kende je nog niet

Je kent de BMW M3, maar déze BMW M3 kende je nog niet.

Een variant van de BMW M3 die zo zeldzaam is dat je ‘m nog niet kende. Het is een zeldzaam fenomeen. Toch hebben we er weer eentje gevonden. Of nou ja, technisch gezien, zou je ‘m al wel kunnen kennen. Maar alleen als je een fervent lezer bent van @willeme’s diepgravende artikelen over automobiele curiosa. De onvolprezen voormalig collega had het er al in 2017 over. Dit in een lijstje over 12 getunede auto’s die je bij de dealer kon kopen. Het zou echter zomaar kunnen dat je die gemist hebt, of tot onze jongere lezers behoort en in 2017 nog niet leefde. Zodoende stellen we vandaag aan u voor: de BMW E36 M3 R, met de R van AustRalië.

De E36 was de derde generatie 3-Serie, maar de tweede waarbij de M3 de topperrrrr van het modelgamma vormde. In tegenstelling tot de originele M3, had het topmodel nu ook een zes-in-lijn onder de kap. Bij de eerste generatie, was het altijd een beetje gek dat je het met een vierpitter moest doen. Terwijl er ook een 320i, 325i of iets van Alpina was met zes-in-lijn. Dat kwam echter natuurlijk omdat de E30 M3 een homologatie-speciaaltje was. In de tourwagenracerij, kwam men ook in actie met de S14 motor.

Met de E36 M3, zette BMW de toon voor de M3’s die komen gingen. Geen raceauto meer voor de straat, maar meer een straatauto waarmee je ook het circuit op kon. Een nuanceverschil maar wel een belangrijk nuanceverschil. De M3 was niet meer zozeer een spartaans racemonster, maar werd steeds meer een luxe auto die daarbij ook snel, relatief handzaam en ‘sportief’ was. Een van de redenen waarom een nieuwe M3 Touring dezer dagen, praktisch twee ton weegt.

In de loop der jaren zijn er meerdere ‘speciaaltjes’ geweest, die de raceauto wat meer terugbrachten in de M3. Denk aan de überzeldzame M3 GTR, maar ook aan de legendarische E46 CSL, de E90 CRT en de G80 M3 CSL. Ook van de E36 M3 waren er meerdere ‘extra’ sportieve versies. Zoals de (Amerikaanse) E36 M3 LTW (Lightweight) en de E36 M3 GT.

De LTW was er speciaal voor Amerika en vooral in Trumpmenië zijn deze modellen ook vandaag de dag nog populair. Ook al omdat de ‘Amerikaanse’ standaard E36 M3 berucht is voor het hebben van een veel minder krachtige motor, de S50B30US. Dit was stiekem niet de Europese S50 laat staan de S52, maar een uitgeboorde M50B25 uit de 325i. In de VS had de ‘normale’ M3 zodoende ‘maar’ 240 pk. Hetzelfde geldt overigens voor de LTW, die echter wel slechts 1.338 kilo weegt.

Er is echter nog een andere speciale, snellere en meer spartaanse M3. Namelijk de M3 R, speciaal voor de Australische markt. Deze is zo bijzonder, dat de naam M3 R niet eens de officiële naam is, maar zo genoemd door de ‘community’. Ongeacht de naam, is het sowieso wél ‘de meeste krachtige’ E36 M3 die ooit officieel door BMW geleverd is. De motor heeft namelijk door ouderwetse echte premium tuning (‘snelle’ nokkenas en dergelijke) van Frank Gardner, 324 pk. Drie pk meer dan de Europese facelift versie van de M3 met S52 dus.

De M3 R was speciaal bedoeld voor de Australische Super Production racing series. Alle vijftien geleverde exemplaren zijn echter toegelaten als straatauto’s. De bedoeling van de serie was dat je een straatauto kocht en die inzette als circuittijger. De R had daarom ook een stevigere koppeling en remmen van AP Racing, alsmede close ratio versnellingsbak, een lichter vliegwiel en de aandrijfas van een -jawel- BMW 8-Serie. Om gewicht te besparen was er geen achterbank noch een radio. En voor de downforce waren er zowel voor als achter (verstelbare) spoilers.

Alle vijftien geleverde M3 R’s zijn uitgevoerd in Alpinweiß III, hoewel het eerste testmodel naar verluidt geel was. Uit internetfolkore leiden we af dat er twee gestolen en gecrasht zijn en andere verbouwd met onder andere een aftermarket schuifdak. Wat maar weer eens aantoont wat voor gruweldaden mensen soms begaan.

Een M3 R bemachtigen, mocht je dat willen met het stuur aan de verkeerde kant, zal zodoende lastig worden. Destijds kostte de auto al 50.000 Dollar meer(!) dan een gewone M3. Dus dan weet je het wel, mocht je dezer dagen überhaupt ergens een origineel exemplaar opduikelen. De koop dan!!1! kunnen we zodoende achterwege laten. Maar zou jij ‘m wel wíllen hebben. Of word je bronstiger van een M3 GT, E46 M3 CSL, 333i of een andere speciale 3-Serie? Laat het weten, in de comments!