Renault 5 scoort slechter dan Chinezen in de crashtest

Geloof het of niet: als veiligheid je prioriteit is kun je beter een Chinees kopen dan een Renault 5.

De nieuwe Renault 5 is buitengewoon goed ontvangen. Iedereen is fan van het uiterlijk, de journalisten zijn lovend over de rijeigenschappen én de auto is genomineerd voor Auto van het Jaar. Toch blinkt de Renault 5 niet op álle vlakken uit.

De EuroNCAP heeft de Renault 5 inmiddels aan een grondige crashtest onderworpen, en daar haalde de R5 niet de maximale score. De Renault scoorde ‘maar’ vier sterren. Is dat slecht? Nee, maar vijf sterren is tegenwoordig wel de norm.

Aan deze ronde crashtests deden ook veel Chinezen mee (de Leapmotor C10, de Maxus eTerron 9, de Deepal S07 en de Volvo EX30), die allemaal wel vijf sterren haalden. Naast de Renault 5 bleven alleen de MG ZS Hybrid en de nieuwe Sante Fe steken op vier. En de Alpine A290, maar dat is natuurlijk ook gewoon een Renault 5.

De Renault 5 scoorde vooral iets lager op het onderdeel Safety Assist, met een score van 68%. Dat is nog steeds een ruime voldoende, dus dit is geen reden om de auto te laten staan. En het is de vraag of je überhaupt gelukkig wordt van extra veiligheidssystemen.

Overigens is de nieuwe instapversie met 120 pk (waar we recent over schreven), inmiddels ook daadwerkelijk te bestellen. Qua uiterlijk is deze misschien nog wel toffer dan de duurdere versies, want deze heeft übercoole stalen velgen.