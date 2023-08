De Alfa Romeo 33 Stradale is terug, als bloedmooie supercar!

De nieuwe Alfa Romeo 33 Stradale is er met V6 maar – hou je vast – het is óók de eerste EV van Alfa.

We hebben al talloze artikelen geschreven over geruchten omtrent een nieuwe sportauto van Alfa Romeo, maar nu is het toch echt zover… Alfa Romeo presenteert vandaag niet een nieuwe cross-over, maar een heuse supercar.

Alfa Romeo wint er geen doekjes om waar de inspiratie vandaan komt: de nieuwe sportauto heet namelijk niet 6C, maar 33 Stradale. De Alfa 4C had al invloeden van deze auto, maar deze keer is het een directe hommage aan de legendarische 33 Stradale.

De originele 33 Stradale is een van de mooiste auto’s ooit gebouwd, dus ze hebben in ieder geval het juiste uitgangspunt gekozen. Het design succesvol vertalen naar een moderne auto is stap twee, maar eerlijk is eerlijk: dat is aardig goed gelukt.

Niet alleen het lijnenspel en de proporties zijn overgenomen, ook de onmiskenbare ‘butterfly doors’ maken een comeback. Ook op detailniveau zit de 33 Stradale boordevol verwijzingen naar het origineel, van de grille tot de luchtinlaten achter de wielen.

Het interieur van de nieuwe Alfa Romeo 33 Stradale is net zo lekker als het exterieur. Het binnenste oogt modern, maar de twotone bekleding en het driespaaks stuur geven het interieur een heerlijk klassiek sausje.

Wat de motor aangaat: na de 8C en de 4C is het nu tijd voor een 6C, oftewel een zescilinder. De 33 Stradale heeft een 620 pk sterke biturbo V6 onder de motorkap. Je zou denken dat dit de Nettuno V6 van Maserati is, maar Alfa zegt dat het om een doorontwikkeling van de V6 uit de Giulia Q gaat. Het is wel aannemelijk dat het platform van de MC20 is gebruikt, want Alfa gaat niet zomaar een gelimiteerde supercar uit het niets bouwen.

Dat de supercar een V6 zou krijgen hadden we zien aankomen, maar Alfa Romeo heeft een verrassing: er wordt nóg een aandrijflijn aangeboden. De 33 Stradale is namelijk ook de allereerste EV van Alfa. In die uitvoering levert de 33 Stradale 750 pk en de range is circa 450 km. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de elektrische GranTurismo, waar de techniek waarschijnlijk vandaan komt. Van de MC20 komt overigens ook nog een elektrische versie.

Dan nu het slechte nieuws: van de Alfa Romeo 33 Stradale worden slechts 33 stuks gebouwd, en die zijn allemaal al uitverkocht. Je kunt ‘m dus niet meer kopen én je gaat er waarschijnlijk nooit eentje tegenkomen in het wild. Kijk daarom nog maar eens extra goed naar de plaatjes.