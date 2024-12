Vanaf morgen kun je gratis Gran Turismo 7 spelen

Voor wie nog op zoek was naar een cadeautje voor je neefje.

Eens moet de eerste keer zijn. Zo waren de eerste racegames die ik me kan herinneren Motor Toon Grand Prix en de originele Gran Turismo voor de PlayStation 1. Die zaten samen in één en hetzelfde doosje. Wat een tijden. Toch zijn er nog steeds gamers die nog nooit een GT-game hebben gespeeld. Speciaal voor die mensen lanceert ontwikkelaar Polyphony Digital een gratis versie van Gran Turismo 7.

Vanaf 6 december 2024 (morgen dus als je dit leest op de dag van publicatie) kun je My First Gran Turismo downloaden via de Playstation Store. Inderdaad, GT blijft exclusief voor PS-gamers. Zowel op de PS4 als op de PS5 kun je de gratis Gran Turismo downloaden.

Voor nieuwelingen

Als je net als ik nog niet de noodzaak hebt gezien om GT7 te kopen is dit een lekkere meevaller. De gratis proefversie is volgens de makers ontwikkeld als kennismaking met het spel voor nieuwe spelers. Newbies ontdekken de drie speerpunten van de gamereeks: autorijden, auto’s verzamelen en leren over auto’s.

Omdat het een gratis proefversie betreft, zul je vroeg of laat tegen het einde van het spel lopen. MYGT is namelijk maar een klein stukje GT7. Zo zijn er maar 18 auto’s in het spel en zijn er maar een paar speltypen om te spelen. Wanneer je alle 18 auto’s hebt verzameld, kun je deze meenemen naar Gran Turismo 7. Nog een reden om GT7 te kopen.

Auto’s in My First Gran Turismo

Ondanks het beperkt aantal auto’s is de lijst heel erg gevarieerd. We zien wat Japans spul, maar ook klassiekers uit Europa en een paar sportauto’s. Hieronder vind je de hele lijst:

Audi TT Coupe 3.2 quattro ’03

BMW E30 M3 Sport Evolution ’89

Citroën DS 21 Pallas ’70

Daihatsu Copen Active Top ’02

Dodge Challenger R/T ’70

Ferrari 308 GTB ’75

Honda NSX Type R ’92

Lamborghini Countach LP400 ’74

Mazda Roadster S (ND) ’15

Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) ’02

MINI Cooper S ’05

Mitsubishi Lancer Evolution V GSR ’98

Nissan Skyline GT-R V spec II (R32) ’94

Porsche 911 930 Turbo ’81

Suzuki Jimny XC ’18

Toyota Sprinter Trueno GT-Apex (AE86) ’83

Volkswagen Golf 7 GTI ’14

Volvo 240 SE Estate ’93

Genoeg keuze dus. Racen kan op de verzonnen circuits Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway, en Trial Mountain Circuit. Wie toevallig nog een VR-bril heeft liggen die je kunt aansluiten, kan via de PS5-versie ook ervaren hoe het is om in virtual reality te racen. Een aanrader!